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專題／混血體操女孩陳瑞安轉籍台灣尋根又重生 瞄準奧運頒獎台
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紀念暨大副教授陳依蓉 父捐200萬設清寒獎學金

2025/6/10 12:14（6/10 13:31 更新）
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暨南大學資工系副教授陳依蓉因病離世，陳依蓉父親陳信雄（右4）9日捐贈新台幣200萬元，為資工系設立「陳依蓉老師紀念獎學金」，照顧家境清寒學生。（暨南大學提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年6月10日
暨南大學資工系副教授陳依蓉因病離世，陳依蓉父親陳信雄（右4）9日捐贈新台幣200萬元，為資工系設立「陳依蓉老師紀念獎學金」，照顧家境清寒學生。（暨南大學提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年6月10日
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（中央社記者吳哲豪南投10日電）暨南大學資工系副教授陳依蓉去年因病離世，其父陳信雄將對愛女的思念，昇華為對學子的關懷，捐贈200萬元為資工系設立「陳依蓉老師紀念獎學金」，照顧家境清寒學生。

原在國立暨南國際大學資訊工程系擔任副教授的陳依蓉，去年9月28日因病離世，資工系舉辦追思紀念會。

暨南大學今天發布新聞，陳依蓉的父親陳信雄和姊姊陳慧蓉，昨天捐贈新台幣200萬元，為資工系設立「陳依蓉老師紀念獎學金」，捐贈儀式由律師楊仲庭見證，暨大主任秘書古明哲代表校長武東星接下支票。

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陳信雄說，女兒生前最掛念的就是學生，而教育是翻轉生命最重要的力量，設立獎學金是為了延續女兒遺志，將溫暖傳遞給她曾服務的學系，讓家境清寒卻奮發向上的學子，無後顧之憂的專注學業，勇敢追逐科技夢，這也是對女兒最好的紀念方式。

古明哲指出，陳信雄的義舉，讓大家見證最偉大的父愛；這不僅是對學子的實質幫助，更延續陳依蓉的生命價值，這份愛的種子，學校必將以最崇敬的心悉心灌溉，讓它在每名受助學子心中發芽、茁壯，不負所託。（編輯：吳素柔）1140610

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