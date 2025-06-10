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專題／混血體操女孩陳瑞安轉籍台灣尋根又重生 瞄準奧運頒獎台
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預防兒虐 陳其邁：嚴審托嬰中心、完善立法

2025/6/10 12:59（6/10 13:31 更新）
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高雄市政府10日召開市政會議，由市長陳其邁（後）主持，就托嬰中心設置規定及相關審查機制等議題進行討論。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年6月10日
高雄市政府10日召開市政會議，由市長陳其邁（後）主持，就托嬰中心設置規定及相關審查機制等議題進行討論。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年6月10日
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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）預防兒虐事件，高雄市長陳其邁今天表示，針對遭停業的托嬰中心是否於原址重新立案，應嚴格審查，並請中央完善立法，讓專業人員刑事紀錄查調更完備，避免缺漏。

高雄市政府今天召開市政會議，由陳其邁主持，針對托嬰中心設置規定及相關審查機制等議題進行討論。

為預防兒虐，陳其邁表示，對於遭停業的托嬰中心是否於原址重新立案，應嚴格審查，並敦請中央完善立法，讓專業人員刑事紀錄查調更完備，避免未記載緩刑宣告或緩起訴屆期之缺漏。

陳其邁並表示，市府將強化宣導生命教育、兒童為獨立生命體及正向教養觀念、急難求助管道；有關特殊教養，將邀集專家共同研商服務策略，提供照顧者支持資源。

此外，也將培訓教育、醫療、社政、民政等一線人員家庭風險與照顧負荷評估知能，建立照顧者心理輔導、支持資源。

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市政會議也進行今年「夏季水果產銷輔導作為」報告，陳其邁表示，市府將持續關注夏季作物生長狀況、掌握市場價格與產銷狀況，適時推出行銷作為及辦理產銷穩定措施。

他也指示農業局加強輔導農民團體，提升年節送禮品質，並與國內外市場通路合作，提高農民收益。此外，暑假旅遊旺季即將到來，市府團隊應整合資源加強行銷，吸引全台民眾到高雄觀光旅遊。（編輯：吳素柔）1140610

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陳其邁
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