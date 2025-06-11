走讀三塊厝 高市「山海探險隊」催生青年共創

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（中央社記者林巧璉高雄11日電）高雄市青年局「山海探險隊」系列活動帶領青年走訪三民區三塊厝街區，透過老街導覽、文化體驗及社區營造空間參訪，激發青年對在地公共事務的興趣，鼓勵青年返鄉共創。

青年局今天透過新聞稿表示，期待藉由「山海探險隊」活動引導青年從歷史脈絡中，探索地方文化與城市發展的共生關係，進而培養對土地的情感，思索自身與家鄉的連結，為共生共榮的未來再創契機。

青年局長林楷軒表示，三塊厝是高雄歷史發展的重要場域，見證了城市由港口起家的足跡。這次活動以街區走讀結合社區老屋活化案例，實地走訪「打狗好好橋」社區營造基地等地，讓青年從早期開發脈絡延伸至當代的地方創生實踐，深化對城市與社區共生關係的理解。

青年局說明，三塊厝作為高雄開埠以來的重要老街區，擁有豐富的庶民文化與歷史背景。此次行程串聯三民市場、三鳳宮與三鳳中街，導覽內容涵蓋市場興衰、信仰演變到商圈轉型等面向，讓學員從歷史紋理的變遷中，體認城市的進步與轉變。

導覽活動首站由高雄文化傳承大使劉永俊帶隊，深入解析三塊厝街區的歷史軌跡，從市場的興衰、宮廟信仰的演變，到街區空間的創生再造，引導學員認識在地文化如何延續與轉型。

隨後學員走訪社會設計團隊創辦的「打狗好好橋」社區營造基地，此空間由歷史老屋修復，並與當地居民合作舉辦展覽、市集與工作坊，讓老屋成為連結社區記憶與青年創意的平台。最後學員在「溫度首作」體驗押花手作。

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學員張凱婷說，過去對三塊厝的印象僅停留在熱鬧的市場氛圍，然而在老師劉永俊引導下深入走訪老街與三鳳宮，透過細膩講解，深刻感受到古典廟宇中墨綠與金色交織的建築美學，進而重新認識地方文化的深厚底蘊。

青年局表示，下一場「山海探險隊」將走訪那瑪夏區南沙魯部落，主題為「南沙魯密境探尋，找尋獵人文化」，預計6月中旬開放報名。凡設籍、就學或就業於高雄市，年齡介於16至35歲的青年，皆可透過青年局官網（https://reurl.cc/eMQLlL）報名。（編輯：張雅淨）1140611