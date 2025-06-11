營造公司10建案停擺 3件在北市未逾施工期限

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（中央社記者劉建邦台北11日電）台北市建管處表示，桃園市某營造公司10件工程停工，經查3案在北市中山區，但皆未逾施工期限，已主動聯繫了解停工原因及後續處置，若安全措施不足，將要求立即改善。

台北市建築管理工程處今天發布新聞資料指出，有報導指稱登記於桃園市的某營造公司同時有多件工程停工，經查此公司自行宣布10處停工工地中，有3案在台北市內、均位於中山區，分為1案已完成主體結構、2案分別施工至6樓版及地下1樓版，皆未逾施工期限。

建管處表示，已連繫在台北市內的各案起造人（業主）及營造公司，在未變更承造人前，此營造公司仍為各案法定承造人，應依建築法第63條規定，負起工地安全維護責任，確保公共安全無虞。

建管處指出，依同法規明定，承造人在施工期間（含停工狀態）應隨時監督工程安全，包括工地圍籬、擋土設施、施工架等臨時構造物穩固性，並防範墜落、倒塌或土石崩塌等風險。

此外，若因發生安全管理疏失，導致鄰損或公安事故，承造人將依法負起賠償及行政責任，最重可處新台幣9萬元罰鍰並勒令停工。

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建管處表示，已主動聯繫營造公司了解停工原因及後續處置，並將派員加強巡查此公司於台北市轄內工程，若發現安全措施不足，將立即要求改善。

另外，建管處提醒鄰近工地周邊民眾，若發現異常（例如地面裂縫、擋土壁變形等），請立即通報1999市民熱線，獲報後將派員前往協助處理。（編輯：戴光育）1140611