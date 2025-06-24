加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
直播／賴總統團結國家十講第2場 主軸談團結
首頁 / 地方

東中泳池和東女操場 黃建賓爭取翻新拚新學期啟用

2025/6/24 17:19（6/24 18:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台東高中游泳池因池底石灰質沉澱卻缺乏經費改善，學校曾提醒學生穿襪子游泳引議。經國民黨立委黃建賓（左）爭取經費修繕，23日並前往會勘現況，預計9月開學後啟用。（黃建賓服務處提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年6月24日
台東高中游泳池因池底石灰質沉澱卻缺乏經費改善，學校曾提醒學生穿襪子游泳引議。經國民黨立委黃建賓（左）爭取經費修繕，23日並前往會勘現況，預計9月開學後啟用。（黃建賓服務處提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年6月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣24日電）台東高中游泳池底石灰質沉澱恐傷學生，台東女中也面臨操場老舊問題，國民黨立委黃建賓爭取經費修繕，預計在9月開學完成啟用。

國民黨立法委員黃建賓服務處今天發布新聞稿表示，台東高中游泳池因池底石灰質沉澱，缺乏經費改善，容易割傷腳，學校去年提醒學生穿襪子游泳，一度引發網路熱議。台東女中紅土跑道則因毀損造成塵土飛揚，經常積水、雜草叢生，學生運動時可能不小心受傷。

黃建賓表示，兩校曾向中央申請經費維修，但沒有下文，他上任立委後，多次舉行會勘及協調會，並於去年底成功爭取教育部核定台東高中游泳池整建維修經費新台幣1000萬元，以及台東女中操場與周邊設施整建工程經費1420萬元，讓學校終於有經費可以翻新。

google news透過 Google News追蹤中央社

黃建賓表示，昨天他前往兩校會勘整修工程，台東高中游泳池整修預計於9月中完成，包括新建電動遮陽網、過濾系統更新、溝蓋更新、磁磚填補、清除石灰質沉澱等，未來學生不用再穿襪子游泳，水質也更加提升；校方並表示，新學期有望如期舉辦游泳比賽。

台東女中操場翻新預計於8月底完成，包括跑道整修、跳遠區整建、水溝排水改善、簡易灑水系統工程等，讓學生運動更安全、家長也更安心。兩校預計新學期將有修繕後的游泳池和操場可使用。（編輯：張雅淨）1140624

#台東女中
#台東高中
#國民黨
#黃建賓
黃建賓
台東罷免立委成案 同意和不同意街頭戰啟動罷免成案7/26投票 藍委齊發文盼支持者投不同意票
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：