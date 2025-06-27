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板橋全家福海砂屋都更獲審議通過 將建住商大樓

2025/6/27 15:17（6/27 15:36 更新）
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新北市板橋全家福公寓於民國103年鑑定為海砂屋，新北市都市更新處表示，此都更案27日審議通過，未來將新建2棟地上15層、地下5層住商混合大樓，預計117年底完工。（新北市政府都市更新處提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年6月27日
新北市板橋全家福公寓於民國103年鑑定為海砂屋，新北市都市更新處表示，此都更案27日審議通過，未來將新建2棟地上15層、地下5層住商混合大樓，預計117年底完工。（新北市政府都市更新處提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年6月27日
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（中央社記者趙敏雅新北27日電）新北市板橋全家福公寓民國103年鑑定為海砂屋，新北市都市更新處表示，此都更案今天審議通過，未來將新建2棟地上15層、地下5層住商混合大樓，預計117年底完工。

新北市政府都市更新處透過新聞稿指出，板橋全家福公寓位在板橋區英士路以南、雨農路18巷以東、陽明街以西及雨農路以北，面積約1275平方公尺，現況為5層樓鋼筋混凝土建築，共45戶，建物於民國76年完工，但民國80年就出現天花板剝落、鋼筋裸露等情形。

新北市都市更新處表示，民國103年，板橋全家福公寓經工務局鑑定為海砂屋，歷經數年整合與範圍調整，110年5月27日申請事業計畫及權利變換計畫報核，經過市府多方協調與審議程序，在今年6月通過都更大會。

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新北市都市更新處說，板橋全家福海砂屋都更案於今天審議通過，待後續核定後即進入拆除重建階段，未來將新建2棟地上15層、地下5層，共139戶住商混合大樓，預計117年底完工。

新北市都市更新處補充，市府提供一般都更、危老都更、簡易都更、防災都更等多元重建途徑，民眾能依社區需求選擇適宜方式推動重建作業，截至今年6月20日，已累積申請2032案，累計核准1321案，未來將持續推動危險老舊建築都更重建，並提供行政協助與法規支持。（編輯：李錫璋）1140627

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