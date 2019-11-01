余天向女兒余苑綺喊話：妳堅強我就放心

（中央社記者王揚宇台北1日電）民進黨立委余天今天談起罹癌女兒余苑綺的病情時指出，余苑綺化療後，最近胃口很好，讓他蠻放心的，而且女兒比他想像的還堅強，「還反過來鼓勵我，自己真的要拚了（選情）」。

民進黨新北市議員李余典的女兒李旻蔚日前脫黨加入台灣民眾黨，並接受民眾黨提名參選新北市第3選舉區（三重）立委；民進黨三重區現任立委余天因女兒余苑綺罹癌接受化療，要照顧愛女，選舉又面臨民眾黨挑戰，蠟燭兩頭燒。

余天今天在臉書分享余苑綺與外孫互動的影片，並寫下「女兒妳堅強，我就放心」、「爸爸，你也要顧好自己的身體」等語。

余天臉書貼文說，擔心女兒化療吃不下，這幾天跑行程空檔就往月子中心跑，好在老天保佑，余苑綺雖然化療嘴破，還是很努力補充營養，讓他鬆了一口氣。

余天說，女兒比他想像的還堅強，還要自己別擔心，「反過來給我加油，這鼓勵聽來心很酸，但我相信，我們會是彼此的力量；我們一起克服所有問題，誰都不能放棄，絕對要一起加油」。

余天今天在立法院受訪指出，女兒化療之後，最近的胃口都很好，這讓他蠻放心的，因為經過化療，她如果吃不下東西，就會讓人擔心。

余天也說，如果沒時間探望女兒，會打電話給她詢問身體狀況，女兒會跟他說，「爸，你不要理我，我知道啦！你去忙你的啦，你那邊才要加油（選舉）」，反而是女兒在鼓勵他。

記者詢問余天，近期有一張李旻蔚與總統蔡英文的合照在網路流傳；余天說，自己也是別人傳給他才看到，「我覺得蠻奇怪的，她就直接PO柯文哲的有什麼不對，怎麼PO小英，我也搞不清楚」。

談到自己的選情，余天說，余苑綺一直在鼓勵他，自己真的要拚了，從11月開始要努力一下，現在三重有4個人選，會瓜分很多票，他要加油一點，到時也會全家出動。（編輯：蘇龍麒）1081101