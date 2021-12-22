喜翔鄭有傑搭檔「濱西小鎮」 詮釋導演人生故事

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（中央社記者葉冠吟台北22日電）公視人生劇展「濱西小鎮」集結老戲骨喜翔和鄭有傑合演父子，取材自導演吳曉峰真實故事。喜翔認為導演逝世的母親無形中一直保佑劇組，更出現骨灰罈殺青後破碎、沙丘飛出蝴蝶等奇事。

「濱西小鎮」由新銳導演吳曉峰自編自導打造，靈感源自親生母親逝世多年後，吳曉峰有天突然想把「母親離開對家人與自己造成的影響」寫成一個故事，幾經周折，在加入另一名編劇後才完成。今天劇組舉辦媒體茶敘暢聊拍攝趣聞。

全片描述有腳疾的阿忠（喜翔飾）執意去屏東，兒子彥博（鄭有傑飾）無奈之下只好載著關係疏離的父親前往。途中因車子故障，兩人再次回到媽媽的故鄉苑裡，在親戚言談間，父母的往事被重新提起。

曾獲獎的導演鄭有傑睽違10年再擔綱主演，坦言全片就是一個遲了15年的和解與道別，「在了解真相後，兒子才明白，原來這就是爸爸的愛。」喜翔也表示當初看劇本時，就感覺導演現場一定會崩潰。

手握3座金鐘獎的喜翔，片中飾演深情的孤獨男子，全片近9成時間得背著妻子骨灰罈，喜翔說：「不拍時，我到哪都好好護著那個罈，即使休息放飯，一定將其安放在椅子上」。

奇妙的是，當劇組一喊殺青後，骨灰罈就破掉了，讓全場震驚到無法言語，喜翔也坦言拍戲過程感受到許多無形的幫助，甚至認為「從一開拍我就覺得導演的媽媽一直跟著我們，保佑著我們」。

導演吳曉峰也坦言，冥冥之中確實有股力量默默在幫忙，包含拍攝空景時，沙丘上突然飛出數千隻蝴蝶，讓畫面美不勝收。也在殺青後，特地前往媽媽墳前道謝。

公視人生劇展「濱西小鎮」將於26日晚上10時公視首播。（編輯：張芷瑄）1101222

演員喜翔（右）、鄭有傑（左）在戲劇「濱西小鎮」中飾演父子，劇中一幕為鄭有傑要載著喜翔前往屏東，途中因車子故障，2人在路旁不知所措。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 110年12月22日