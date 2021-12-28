金鐘帝后庹宗華、王琄同台飆戲 揭失智家庭日常

演員庹宗華（左起）、王琄在第40屆金鐘獎分別獲得連續劇最佳男、女主角獎，兩人曾在後台相約合作，時隔多年終於實現，28日導演李兆文和演員陳加恩、牧森一同為戲劇「無常日常」宣傳。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 110年12月28日

（中央社記者葉冠吟台北28日電）金鐘視帝后庹宗華和王琄主演的公視人生劇展「無常日常」，探討失智症患者家庭與地震受災戶議題。兩人劇中飆演技挑戰3秒落淚和3分鐘哭戲，還請導演多要求，才能「在職訓練」。

「無常日常」劇組今天舉辦媒體茶敘，由以「停車格」入圍金鐘迷你劇導演獎的李兆文執導，並找來演員庹宗華、王琄、陳加恩、牧森共同演出。導演李兆文表示，故事發想自朋友照顧失智患者說的一句話：「我怕的不是她把我當成陌生人，而是漸漸地我把她當成陌生人」，因此有了拍攝失智題材的想法。

李兆文將主題著重在忘、記、愛3個元素，從劇中女兒、年輕照顧者視角出發，「一家人如何把無常活成了日常」；同時也取材九二一地震，希望透過創作把台灣災害紀錄寫得更深，並融合特殊攝影片的怪獸致災場景，李兆文也親手打造怪獸「地牛」。

飾演夫妻的庹宗華、王琄曾在2005年第40屆金鐘獎，分別以「孤戀花」、「再見忠貞二村」獲得連續劇最佳男、女主角獎，當年兩人在後台相約合作，王琄笑說：「沒想到相隔16年後才實現」。兩人在劇中得共同面對因地震喪子的傷口，王琄更是需要被照顧的失智症患者。

戲外，王琄的父親臨終前也飽受失智症之苦多年，曾迷路被帶到警察局，不高興時會打人，她特別能同理照顧者立場。回憶當初面對父親記憶一點一點失去時，王琄雖然難受但強調還是得顧及失智症患者的自尊，「他是失智但不是傻，還是要有尊嚴、愛面子」，也會安撫爸爸「小時候你照顧我們，現在換我們照顧你」。

2名金鐘得主也在劇中大飆演技，王琄有場在老電話亭，訴說自己沒故意不記得親人的重頭戲；庹宗華也有一場一鏡到底，坐在床邊打開收藏已故兒子物品鐵盒的回憶場景，展現「3秒落淚」功力。

提及拍攝時導演的要求，王琄笑言自己很喜歡被挑戰，「現在很容易會覺得一次就OK，但我們要的不是過關，而是更深刻符合角色狀態」，庹宗華也幽默指出：「就是在職訓練啦」，讓全場笑成一片。

「無常日常」將於2022年1月2日晚上10時在公視播出。（編輯：張芷瑄）1101228