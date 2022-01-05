網購張惠妹演唱會二手票券 北市府：恐衍生爭議

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（中央社記者劉建邦台北5日電）台北市法務局今天指出，歌手張惠妹將在台北小巨蛋舉辦演唱會，有消費者透過二手票網站平台買票，發現價格過高、無法填寫入場姓名等狀況，恐衍生無法進場等爭議。

「aMEI ASMR 世界巡迴演唱會」是張惠妹睽違7年重回台北小巨蛋，4月將在台北小巨蛋舉辦12場演唱會。為防堵黃牛轉賣票券，主辦單位日前公告，購票時要確實填寫實際入場觀眾姓名，且不提供事後姓名更換。

台北市法務局今天發布新聞資料指出，Viagogo二手票網站平台出現待售張惠妹演場會票，共千餘張，買二手票除無法實名外，恐導致不能進場及衍生退票等消費爭議，提醒消費者留意。

法務局表示，消保官接獲申訴，有消費者在二手票網站平台買票後，發現價格比官網高，還有未揭露演唱活動採實名制方式，且買票後收到交易明細沒座位訊息，僅有模糊不清區域座位圖，及無法填寫入場觀眾姓名、聯繫客服請求退款等狀況。

法務局指出，二手票網站平台非官方售票網站，門票金額由出賣人自訂，通常價格比官方售票高，且未揭露主辦單位公告相關規範。

法務局表示，任何涉及此案消費疑義，可打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812詢問，將提供諮詢，以維護消費者權益。（編輯：張銘坤）1110105