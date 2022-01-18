楊力州鏡頭聚焦堅毅女性 難忘太太擠血水母乳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

有別於過去作品大多是關於熱血、運動、偏男性角度題材，金馬導演楊力州新作「愛別離苦」，是從全女性的角度出發。（MOMOTV提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北18日電）金馬導演楊力州新作「愛別離苦」是他自認歷來最女人的作品，更透露女兒因喉頭缺陷，出生就在加護病房插管，自己泣不成聲時，太太堅強擠血水母乳給女兒喝的模樣深深打動他。

有別於過去作品大多是關於熱血、運動、偏男性角度的題材，楊力州第10部紀錄片「愛別離苦」則是從全女性的角度出發。楊力州在接受「E!Studio藝鏡到底」節目訪問時，聊到自己的轉變契機，是去南極拍攝前，在遺書裡寫滿對母親及太太的心裡話。

這件事讓楊力州意識到，源自於她們的重要力量一直在支持自己，從南極回來後，他開始關注一條廢棄菜市場街重新整理的故事，進而拍攝起生活在其中女性角色的悲歡離合。

被問及拍完這部片對女性的觀點有什麼改變時，楊力州回憶起太太最脆弱的一面。

他說女兒出生時喉頭有缺陷，來到世界第一天就在加護病房插管，當楊力州試圖跟太太傳達這個噩耗時，才說一句話就泣不成聲，反而是太太鎮定地要他深呼吸、好好講，並且開始聯絡認識的人進行後續處理。楊力州認為太太就是台灣女性的縮影，展現出堅韌的特質。

但還是有脆弱時刻，楊力州說，凌晨時太太擠出帶著血水的母奶，堅持要送進去給女兒喝，崩潰表示「給女兒喝了喉嚨就會好」。他感慨又感動地說：「台灣女性有堅韌的部分，但是在轉身後呈現的脆弱一面，是讓人非常不捨的。」

「愛別離苦」中，帶領觀眾進入神秘巷弄「菱潭街」，感受女性角色的悲歡離合。楊力州提到當拍攝一對獨立書店的女同伴侶家華、陳喵的故事時，原本沒有要放入家華媽媽的這條線，但在一次聊天中，家華媽媽突然冒出一句：「你會不會覺得她們不正常？」

楊力州從這句話感受到家華媽媽手足無措，於是他們針對這個話題繼續聊下去，而透過這部紀錄片拍攝，家華媽媽也對女兒有全新認識。在一次試映結束後，所有女性送給家華媽媽一個溫暖的擁抱，楊力州感動表示，大家知道這個擁抱是告訴她說「妳不用擔心這件事」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

這集節目將於19日晚上7時，在「E!Studio藝鏡到底」YouTube頻道播出，25日電視版將於晚上10時30分MOMOTV 75頻道播出。

楊力州也將與MOMOTV合作獨家影展「虎年力青春」，自29日起每週六晚上10時，連續4週帶來一系列經典好片「奇蹟的夏天」、「征服北極」、「青春啦啦隊」、「拔一條河」，帶給觀眾熱血與感動。電影「愛別離苦」將於2月18日在全台上映。（編輯：管中維）1110118

金馬導演楊力州（左）日前接受MOMOTV節目「E!Studio藝鏡到底」Talk一杯主持人鄭偉柏（右）專訪，暢談新作「愛別離苦」幕後創作故事。（MOMOTV提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月18日