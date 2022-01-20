水果奶奶成電影主角 隋棠現身首映會力挺

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由公視經典兒童節目「水果冰淇淋」延伸製作的動畫長片「妖果小學–水果奶奶的大秘密」，20日在台北舉辦首映記者會，「水果奶奶」趙自強（中）與劇中角色出席。中央社記者張新偉攝 111年1月20日

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（中央社記者王寶兒台北20日電）水果奶奶從電視走進電影大銀幕，成為動畫電影「妖果小學–水果奶奶的大秘密」主角，育有三寶的藝人隋棠及育有四寶的夫妻檔白家綺、吳東諺，今晚也現身首映會支持水果奶奶。

隋棠笑說，孩子們對水果奶奶的印象是「怎麼樣都不會生氣」，非常溫柔。她還模仿起電影中的「巨魔妖」角色，分享孩子對「巨魔妖」印象深刻，在家中會模仿巨魔妖的台詞，對她緩緩地說「漂…亮…。」。

白家綺表示，自己是在少女時代第一次看水果奶奶，現在生孩子後，也讓孩子看水果奶奶長大，今天首次看到水果奶奶本人，有「追星」的感覺，在她成為媽媽後，水果奶奶的溫柔與耐性，也一路陪伴著她。

吳東諺回憶，公視節目「水果冰淇淋」約莫在自己9歲時開播，「真的是我從小看到大，在我回憶裡是非常富有教育意義的。」看著水果奶奶，他更大力稱讚：「怎麼都不會變老呢？」

盤著一頭銀髮，身著招牌紅洋裝和圍裙，水果奶奶今晚也在首映會前粉墨登場，開心直呼「我拍電影啦」。水果奶奶說，現在遇到許多家長帶小朋友，家長都會告訴他「我是看你的節目長大的」，讓他很揪心，感到時間是很大的力量，隨電視節目變成電影、遊戲，未來的心願是要繼續陪全世界的小朋友成長。

公視總經理徐秋華表示，「妖果小學–水果奶奶的大秘密」是公共電視很重要的里程碑，如此一來不只為孩童製播一個經典兒少節目，更打造了一個對台灣來說很具代表性的本土角色IP，希望這樣的努力讓台灣孩子有機會看到更多本土的動畫作品、喜愛台灣原創動畫角色。

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動畫電影製作人林瓊芬分享，起初做動畫的起心動念是希望說了20多年故事的水果奶奶可以不斷把故事說下去，然而製作動畫電影真的非常不容易，需要更多的勇氣和熱情才能完成。

導演張永昌認為，用大家熟知的「水果奶奶」，加上由台灣在地文化內容所設計的本土小妖怪，打造電影只是開始，IP的經營需要不斷累積，不久的將來還會有新的故事、新的角色登場，希望可以讓台灣動畫與IP被看見，在商業市場上也取得亮眼的成績。（編輯：屈享平）1110120

由公視經典兒童節目「水果冰淇淋」延伸製作的動畫長片「妖果小學–水果奶奶的大秘密」，20日在台北舉辦首映記者會，「水果奶奶」趙自強（左2）、藝人隋棠（左）、白家綺（右起）、吳東諺等人出席。中央社記者張新偉攝 111年1月20日