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「火焰之舞」南下演出 團員難忘太陽餅好滋味

2022/2/8 17:30（2/8 17:41 更新）
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踢踏舞劇「火焰之舞」六度抵台演出，這次將從台北演到屏東，全台灣跑透透。（寬宏提供）中央社記者王心妤傳真 111年2月8日
踢踏舞劇「火焰之舞」六度抵台演出，這次將從台北演到屏東，全台灣跑透透。（寬宏提供）中央社記者王心妤傳真 111年2月8日
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（中央社記者王心妤台北8日電）踢踏舞劇「火焰之舞」六度登台，完成台北小巨蛋4場演出後，今天在高雄巨蛋演出。團員此次抵台全力配合防疫措施，不只期待熱情的台灣觀眾，也有團員想念台中特產太陽餅。

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「火焰之舞」原訂2021年來台表演，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響改期至近日抵台演出。此次來台表演團員達百人，都全力配合台灣防疫措施，團員不只期待再度到台中和高雄表演，也希望首度到屏東的演出順利。

6日結束台北小巨蛋演出後，百名團員7日凌晨就出發到高雄巨蛋排練，希望能有熱情表現；有民眾受訪表示已經看過多場演出，「踢踏舞是很自由的舞蹈，讓我的心靈處於奔放的狀態」，還跟著劇團全台灣跑透透，將從台北場看到屏東場。（編輯：陳仁華）1110208

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