告五人春節後首開唱 全員過年忌口防身材走樣

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樂團告五人巡迴演唱會台北場因疫情延了10個月，12日晚間終於在Legacy Taipei登場，誠意滿滿為台下逾千名粉絲唱滿20首歌。（相信音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月13日

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）樂團告五人巡迴演唱會台北場因疫情延了10個月，昨晚終於在Legacy Taipei登場。不過由於是在春節後開唱，團員害怕期間身材走樣，還喊出「偷吃就是背叛」監督彼此忌口。

告五人的「在這座城市遇見了你」巡迴演唱會，去年門票一開賣瞬間秒殺。沒想到去年5月在台中舉辦首場後，巡迴計畫就因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暫緩，台北場等了10個月才回歸，除了死忠歌迷不退票外，還有不少向隅的歌迷在網路上求票。

當告五人唱到新歌「好不容易」時，主唱雲安也忍不住跟粉絲告白：「演唱會能重啟，讓我們非常興奮，將近10個月沒有開演唱會了，當初還沉浸在發專輯的喜悅，沒想到天變地變，我們的愛不變。」翻玩「在這座城市遺失了你」歌詞。

鼓手哲謙則說：「從去年5月到現在，你們一直都在，告五人永遠愛你。」昨晚告五人也誠意滿滿為台下逾千名粉絲唱滿20首歌。

不過由於台北場演唱會緊接在農曆春節後，團員們也特別注重飲食管理，過年不敢大魚大肉，主唱犬青表示，「真的需要靠家人幫忙，我媽都叫我肚子餓就去喝水。」團員們彼此也會互相監督，「『偷吃』的話就是背叛。」

談到未來規劃，告五人團員們也異口同聲表示，「希望跟師兄五月天一樣唱進小巨蛋，終極的殿堂希望可以在洲際棒球場開個10場演唱會。」

告五人「在這座城市遇見了你」巡迴演唱會將持續進行，分別於19日在高雄LIVE WAREHOUSE、27日在宜蘭高中學生活動中心舉行。（編輯：張雅淨）1110213