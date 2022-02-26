KKBOX風雲榜嘉賓數破紀錄 阿爆笑邀乾爹贊助巡演

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（中央社記者王心妤台北26日電）第17屆KKBOX音樂風雲榜今晚登場，動力火車、韋禮安、盧廣仲、阿爆等24組音樂人輪番嗨唱，打破嘉賓數紀錄。阿爆表示，正在尋覓適合巡演的場地，也希望有「乾爹」贊助。

藝人Lulu（黃路梓茵）今晚四度主持，她笑稱自己是半個主人，會好好招待來家裡表演的客人，表演嘉賓則包含八三夭、艾薇、告五人、邱鋒澤、韋禮安、動力火車、Karencici、Marz23、TRASH、呂士軒、阿爆（阿仍仍）、許富凱、琳誼、熊仔、鄭宜農、盧廣仲、壞特?te等，創下KKBOX音樂風雲榜史上最多嘉賓紀錄。

告五人以5G全息異地共演方式演出，他們特別選擇「在這座城市遺失了你」，讓團員雲安在第二空間彈奏鋼琴，盼營造出人在異地、但旋律在身邊的演出情境，雲安笑說，感覺歌名應改為「在這座舞台遺失了雲安」。

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排灣族歌后阿爆（阿仍仍）則聯手鄭宜農，率LUCY、雷擎、鶴The Crane帶來2022潮流新聲演出。阿爆演出前說今年暫時沒有規劃個人新專輯，至於「阿嘟運動演唱會」，她說：「要找乾爹，且是要喜歡運動的乾爹。」

去年擔任壓軸嘉賓的八三夭這次擔任開場嘉賓，他們表示，「壓力比去年減少一點。」近年自立門戶的八三夭笑稱專輯流程控管與預算都要自己掌控，終於了解「生孩子」的痛苦。（編輯：張芷瑄）1110226