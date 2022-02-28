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告五人家鄉宜蘭開唱 揪2千粉絲穿制服返校

2022/2/28 16:30（2/28 20:44 更新）
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樂團告五人27日在宜蘭高中開唱，揪粉絲穿制服同歡，吸引近2000名歌迷到場。（相信音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月28日
樂團告五人27日在宜蘭高中開唱，揪粉絲穿制服同歡，吸引近2000名歌迷到場。（相信音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月28日
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（中央社記者葉冠吟台北28日電）樂團告五人「在這座城市遇見了你」巡迴演唱會最終場，昨晚回到母校宜蘭高中開唱，彷彿回到愛音樂的初心，團員雲安、犬青和哲謙換上學生制服，台下粉絲也穿著各校制服同歡。

相信音樂今天發布新聞稿，告五人昨晚接連飆唱膾炙人口的「愛人錯過」、「好不容易」、「在這座城市遺失了你」和「披星戴月的想你」等21首歌，讓近2000名粉絲聽得如癡如醉，不少歌迷更濕了眼眶。

主唱雲安和犬青都是畢業於宜蘭高中，兩人都在學生活動中心上演人生最初的青澀演出。雲安分享：「我曾在體育館有很多表演、參加歌唱大賽的回憶，以前常常中午沒吃飯就跑去體育館練習。」

雲安坦言當時把練吉他當好玩，從沒想過會回來開演唱會，「我也沒想過音樂成了畢生志業，而我也喜歡做這件事情，所以覺得自己很幸運」。雲安感性對歌迷說：「未來不知道會發生什麼事，但擁有你們的我們絕對不會害怕！」

犬青則回憶人生參加的第一個唱歌比賽就是在宜蘭高中，當時拿到冠軍，奠定自己歌唱的自信心，「比賽讓我發現，原來唱歌是自己的一項才能」。她坦言在這個舞台上有了人生的轉折點，「是我人生新篇章的開始」。

犬青認為這次開唱意義非凡，她希望用自身經驗鼓勵歌迷勇敢探索自我、追夢，「回到母校演出，也讓我對自己從高中到現在所做的決定，都沒有後悔過」。

犬青唱到最後，看到行動不便的奶奶在台下聽歌忍不住淚崩，一度中斷演唱，她哽咽表示：「沒想到能再回到母校唱歌，又看到那麼多歌迷支持，再轉頭看到奶奶來，我真的很開心！平常我們工作忙，只能透過通訊軟體問候，所以很開心能夠唱歌給她聽！」她邊唱邊拭淚，讓歌迷心疼不已。

演出結束後，犬青與奶奶在後台相見歡，祖孫倆握緊雙手哭成一團，不過奶奶卻不忘指定和哲謙合照，讓犬青破涕為笑。（編輯：管中維）1110228

樂團告五人團員雲安（左起）、犬青和哲謙27日到宜蘭高中開唱，重溫學生的青春時光。（相信音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月28日
樂團告五人團員雲安（左起）、犬青和哲謙27日到宜蘭高中開唱，重溫學生的青春時光。（相信音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月28日
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