徐佳瑩為慢飛天使發聲 曝光新專輯計畫

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（中央社記者葉冠吟台北2日電）金曲歌后徐佳瑩受邀擔任伊甸基金會公益大使，今天在記者會呼籲社會關注「慢飛天使」遲緩兒及其家庭，也坦言成為母親後，要兼顧歌手身分較為困難，不過最近有努力調整，上半年將有新作品。

徐佳瑩今天和5歲慢飛天使阿鈞、阿鈞媽媽一同出席，共同灌注象徵希望的樹苗，希望社會大眾能以包容態度與友善眼光，陪伴他們變得更勇敢茁壯，並強調有能力幫助別人就是最幸福的事。

「我也是媽媽，光只要兒子體重變輕、吃飯只吃一點點，就會擔心得不得了。」徐佳瑩2020年生下兒子，在成為母親後，更能感受到孩子成長之路相當不易，對發展遲緩的兒童來說更加不易，若有早療資源協助，孩子也能順利長大。

伊甸基金會分享，今天到場的阿鈞受罕病平腦症影響，在下肢、語言及生活自理能力上有發展遲緩的狀況，前年8月阿鈞來到基金會設立的婦幼家園，在教保老師的細心陪伴下，原本走路不穩、常跌倒的阿鈞，到現在已經不需他人攙扶，能獨自放手行走數十公尺。

對慢飛天使的照顧者，徐佳瑩也相當心疼，坦言爸爸媽媽們也需要休息。徐佳瑩透露平時大部分時間也都在照顧兒子，唯有兒子睡覺或到奶奶家時，她才能追劇、和老公吃頓飯、看場電影，對她來說都彌足珍貴。

徐佳瑩希望民眾能支持慈善機構，協助他們設立更多早療日托班，讓照顧者也有機會喘息，「只要休息一個早上，就能撐一個禮拜」。

徐佳瑩坦言，自己是母親、是女兒，也是歌手，多重身分難以平衡，現在重心幾乎都在兒子身上，無法放太多心思在工作上，「但這樣不好吧？我要把它調整回來」。

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徐佳瑩表示，寫歌、唱歌、表演對她來說還是很重要，是不可或缺的自我實踐，「我在做音樂、表演時的成就感，是當媽媽沒辦法給我的」，並透露已在籌備新專輯，預計上半年推出。

至於被問到是否還想再添2寶，徐佳瑩笑說，看著兒子「小樂高」很快速地長大，偶爾會有衝動，不過現階段沒有打算，「雖然老公想要，但我也想追求一下自己想要的事情，有些時候要照顧到自己，我想要發專輯，一件事一件事慢慢來」。（編輯：張雅淨）1110302