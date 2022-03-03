杜汶澤看烏俄衝突 盼台灣擁護民主精神增強軟實力

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港星杜汶澤選在反送中運動後移民台灣，並已取得身分證，他3日接受中央社專訪，認為台灣除了要持續增強軟實力，也應該繼續擁護民主保有反抗精神。中央社記者徐肇昌攝 111年3月3日

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（中央社記者王心妤台北3日電）俄羅斯與烏克蘭衝突持續，台灣與中國關係也掀起討論。港星杜汶澤選在反送中運動後移民台灣並取得身分證，他認為台灣除了要持續增強軟實力，也應該繼續擁護民主保有反抗精神。

杜汶澤勇敢為香港爭民主，遭中國封殺多年，除了轉戰社群平台成立影音頻道諷刺時事，同時積極拓展副業，並從台灣在地化農產品出發成立「小杜良品」，將台灣麻辣鴨血與鵝油拌麵賣到香港，獲得好評。

杜汶澤2014年因力挺台灣太陽花學運遭到中國封殺，他今天接受中央社記者專訪表示，的確也曾有過低潮，「但有天我醒來，覺得不要這麼悲哀啊！我不做藝人，就做生意，如果你想懲罰我，不讓我賺錢，那我賺得越多，就證明你沒用。」被問到目前轉職的收入如何，他笑回：「非常成功囉！」

俄羅斯近日入侵烏克蘭牽動國際情勢，台灣與中國關係也引起討論。杜汶澤表示，自己是不相信正義與公義的人，「香港被欺負時，真的有人幫到忙嗎？很少。」他認為若遇到相同的事情，能夠被幫助不是因為世界上有正義，而是這個地方是否有價值，「人生、國家都是這樣。」

杜汶澤認為，國際開始對俄羅斯施壓，或許有部分原因來自於自己國家人民的輿論壓力，「民主國家的選票很重要，人民怎麼想就會給壓力。」他提到，台灣除了台積電外，也應該讓自己增強軟實力，「成為有利用價值的人」，另一點則是願不願意共同對抗外來壓力。

被問到台灣人是否缺乏抗戰意識，杜汶澤表示，香港有被稱為「港豬」的人，指對政治冷感的人群，但台灣一般民眾和他身邊的富人朋友都有抵抗意識。

至於台灣人民在政治上對中國是否有同樣想法，杜汶澤表示，民主社會能包容不同的聲音與想法，有不同的聲音也是台灣的優點與特色，「像我來台灣時，有人罵我，就不要太介意。」（編輯：張雅淨）1110303

港星杜汶澤勇敢為香港爭民主，遭中國封殺多年，除轉戰社群平台成立影音頻道諷刺時事，也積極拓展副業，並從台灣在地化農產品出發成立個人品牌，將台灣麻辣鴨血與鵝油拌麵賣到香港獲好評。中央社記者徐肇昌攝 111年3月3日

港星杜汶澤2014年因力挺台灣太陽花學運遭中國封殺，他3日接受中央社專訪表示，的確也曾有過低潮期，「但有天我醒來，覺得不要這麼悲哀啊！我不做藝人，就做生意，如果你想懲罰我，不讓我賺錢，那我賺得越多，就證明你沒用。」中央社記者徐肇昌攝 111年3月3日

港星杜汶澤選在反送中運動後移民台灣並取得身分證，他3日接受中央社專訪表示，民主社會能包容不同的聲音與想法，有不同聲音也是台灣的優點與特色，「像我來台灣時，有人罵我，就不要太介意。」中央社記者徐肇昌攝 111年3月3日

俄烏戰爭引發國際關注，港星杜汶澤3日接受中央社專訪時認為，國際開始對俄羅斯施壓或許有部分原因來自自己國家人民的輿論壓力，「民主國家的選票很重要，人民怎麼想就會給壓力。」中央社記者徐肇昌攝 111年3月3日

俄羅斯與烏克蘭衝突持續，台灣與中國關係也掀起討論。港星杜汶澤3日接受中央社專訪時，被問到台灣人是否缺乏抗戰意識，杜汶澤表示，香港有被稱為「港豬」的人，指對政治冷感的人群，但台灣一般民眾和他身邊的富人朋友都有抵抗意識。中央社記者徐肇昌攝 111年3月3日