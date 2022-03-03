杜汶澤看烏俄衝突 盼台灣擁護民主精神增強軟實力
（中央社記者王心妤台北3日電）俄羅斯與烏克蘭衝突持續，台灣與中國關係也掀起討論。港星杜汶澤選在反送中運動後移民台灣並取得身分證，他認為台灣除了要持續增強軟實力，也應該繼續擁護民主保有反抗精神。
杜汶澤勇敢為香港爭民主，遭中國封殺多年，除了轉戰社群平台成立影音頻道諷刺時事，同時積極拓展副業，並從台灣在地化農產品出發成立「小杜良品」，將台灣麻辣鴨血與鵝油拌麵賣到香港，獲得好評。
杜汶澤2014年因力挺台灣太陽花學運遭到中國封殺，他今天接受中央社記者專訪表示，的確也曾有過低潮，「但有天我醒來，覺得不要這麼悲哀啊！我不做藝人，就做生意，如果你想懲罰我，不讓我賺錢，那我賺得越多，就證明你沒用。」被問到目前轉職的收入如何，他笑回：「非常成功囉！」
俄羅斯近日入侵烏克蘭牽動國際情勢，台灣與中國關係也引起討論。杜汶澤表示，自己是不相信正義與公義的人，「香港被欺負時，真的有人幫到忙嗎？很少。」他認為若遇到相同的事情，能夠被幫助不是因為世界上有正義，而是這個地方是否有價值，「人生、國家都是這樣。」
杜汶澤認為，國際開始對俄羅斯施壓，或許有部分原因來自於自己國家人民的輿論壓力，「民主國家的選票很重要，人民怎麼想就會給壓力。」他提到，台灣除了台積電外，也應該讓自己增強軟實力，「成為有利用價值的人」，另一點則是願不願意共同對抗外來壓力。
被問到台灣人是否缺乏抗戰意識，杜汶澤表示，香港有被稱為「港豬」的人，指對政治冷感的人群，但台灣一般民眾和他身邊的富人朋友都有抵抗意識。
至於台灣人民在政治上對中國是否有同樣想法，杜汶澤表示，民主社會能包容不同的聲音與想法，有不同的聲音也是台灣的優點與特色，「像我來台灣時，有人罵我，就不要太介意。」（編輯：張雅淨）1110303
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。