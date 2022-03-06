Faye開唱被歌迷感動落淚 笑嘆損失2000元

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歌手Faye（詹雯婷）舉辦「在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳」演唱會，因為歌迷的熱情，讓她忍不住感動落淚。（Legacy提供）中央社記者王心妤傳真 111年3月6日

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（中央社記者王心妤台北6日電）歌手Faye（詹雯婷）昨晚舉辦「在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳」演唱會，暫時劃下巡演句點。她笑稱因為歌迷太熱情落淚，導致打賭輸了新台幣2000元，也透露這次放假想好好放空。

Faye年初推出新專輯「在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳」後，近日也開始巡演，2月26日在台中開唱時，她特別準備「練團三寶」：銀離子噴霧器、精油和有鹽份的飲料，她表示這些物品能幫助呼吸道濕潤和健康，讓演唱會有更好表現。

昨晚台北場演唱會上，Faye以充滿異域風情的「融雪」拉開序幕，並戴上特別設計的蝴蝶蘭形狀面罩。她除了演唱11首新歌，其中也穿插讓她入圍金曲獎最佳國語女歌手獎的「小太空」歌曲，展現自己的多面性。

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因為歌迷的熱情，Faye在演唱會上數度哽咽，尤其是演唱到經典歌曲「我們的愛」時，她更激動到無法唱完整首歌。Faye表示，開唱前其實有與演唱會導演打賭2000元自己不會落淚，但因為歌迷太熱情，讓她控制不住情緒，她笑說：「今天導演還想加碼到5000塊，還好我沒答應。」

慶功宴上，Faye表示，對於接下來一個星期的放鬆時間，希望能夠拒接所有電話並拋開工作，好好放空充電，並再次期待能夠到更多地方開唱。（編輯：謝雅竹）1110306