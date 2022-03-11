「友達大亨」私人會所沉浸式開演 來場神秘邂逅

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沉浸式娛樂劇場「友達大亨」，將鴻海創辦人郭台銘的私人會所「無二會所」改造成情感交易的月滿珈琲館，開啟神祕邂逅。左起為演員王惟漢（左起）、劉馨檜、柯朋宇、賴珮如、拉拉。（拾光號提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月11日

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（中央社台北11日電）曾打造沉浸式娛樂劇場「來生簽證」連演7個月票房佳績的拾光號團隊，推出新作「友達大亨」將郭台銘私人會所「無二會所」改造成情感交易的「月滿珈琲館」，讓觀眾開啟一場神秘邂逅。

製作人廖哲毅透過新聞稿分享，「友達大亨」以當代歌手純純（本名劉清香）的故事為原型，引領觀眾進入日治時期的「月滿珈琲館」，經歷一場危急存亡的突發事件，思考真正需要的關係或友誼是什麼。

新聞稿指出，觀眾不只能換裝扮演成日人官貴和當代仕紳，和演員近距離互動，還能改變故事結局。由導演邢懷碩領軍的編導團隊，甚至為此創造出超過12種互動遊戲形式以及5種結局，讓每一場觀眾都能體驗到不一樣的內容。

「友達大亨」演員則找來歌手柯朋宇、賴佩如、味全龍啦啦隊「拉拉」邱芳靖、脫口秀新秀「么么」黃冠嘉，以及劉馨檜、王惟漢。

其中柯朋宇扮演日本人，一次使用中日台3種語言，曾在日本發展的他講得一口流利日文，讓他笑說終於派得上用場，也成為全劇組的日文指導老師。

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其實「友達大亨」1月就已開演，過年前場次已有觀眾3刷，卻在2月遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診足跡而暫時中斷，劇場停演1個月。雖然工作受到影響，但演員之間反而凝聚更穩固的友誼，彼此溫馨外送各式宵夜和甜點，如今重新展開的「友達大亨」更加添一份演員之間的好交情。

「友達大亨」即日起，平日週二到週五晚上都有演出，六、日則有2個場次，目前已確定演出到今年5月，可於「口袋售票」平台購票。（編輯：郭諭儒）1110311