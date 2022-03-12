歸亞蕾新作飆50年演技精華 導演讚夢幻演員

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（中央社記者林宏翰洛杉磯11日專電）演藝生涯50多年、演過200多個角色的金馬影后歸亞蕾在美國推出電影新作，導演楊藜大讚歸亞蕾硬底子演技，詮釋出夢想中的媽媽角色；劇組人員稱她是「華語界的梅莉史翠普」。

獨立製片電影Beneath the Banyan Tree（大青樹下）劇組演員今天在大洛杉磯台灣會館舉行記者會，宣布這部電影3月15日在北美地區Apple TV、Amazon、Google Play等串流平台與衛星電視發行。

導演楊藜（Nani Li Yang）來自中國雲南，畢業於紐約電影學院電影製作碩士班，這部電影是她執導的第一部長片，劇情描寫華裔移民在美國生活一家三代面臨的掙扎與衝突。

歸亞蕾飾演傳統母親，與華裔美籍演員吳嘉星飾演的女兒有精彩的對手戲。

77歲的資深演員歸亞蕾和30多歲初出茅廬的年輕導演楊藜合作，碰撞出跨世代的火花。歸亞蕾稱讚，無論是導演或工作人員都是電影工作的新鮮人，但在他們身上看到年輕人對電影的愛，參與拍攝的過程感到很快樂。

楊藜則說自己是歸亞蕾的粉絲，過去電視電影作品幾乎每一部都看，尤其是她在導演李安作品「囍宴」、「飲食男女」的演出更是一看再看。

楊藜透露，創作劇本期間，就是以歸亞蕾的形象構想劇中媽媽角色，劇本完成後，在友人鼓勵下才提起勇氣，寫信向歸亞蕾邀約演出。她很慶幸，歸亞蕾在看過劇本之後同意演出，感覺有如「夢想成真」。

楊藜稱歸亞蕾為老師，在歸亞蕾身上看到硬底子演員的真功夫。

她說歸亞蕾認真研讀劇本、做筆記，與導演討論呈現方式，不光只看這一場戲發生了什麼事，而是研究如何成為這個角色，「一出場的講話、反應各方面，她就是那一個人」。

歸亞蕾坦言，演藝生涯50多年、演了200多個不同的角色，早期演戲「那是在演」，現在都在思考怎麼「變成那一個人」。

歸亞蕾開始演戲的時候，導演楊藜都還沒出生，但歸亞蕾表示：「作為一個演員，不管導演年輕或是這是她的第一部戲，演員就是要尊重導演。」

她說，導演對於劇本有一定的想法，而她身為演員也會有自己的詮釋，這個時候雙方就需要磨合，「她有所堅持的時候，就看她怎麼說服我；我堅持的時候，看我怎麼說服她」。

楊藜表示，與歸亞蕾溝通劇本的過程，正好就呼應這部電影要探討的主題，劇中年長一輩抱持傳統觀念，與年輕世代追求獨立自主產生摩擦，家庭與個人之間的取捨，角色透過相互理解在衝突之中找到平衡點。

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歸亞蕾旅居美國洛杉磯20多年，最初為了陪伴女兒，如今兩個女兒都已經成家立業，過著三代同堂的生活。歸亞蕾很滿意兩個美國女婿，喜愛中華文化而且很孝順，使她在美國生活多年沒有格格不入的感覺。

歸亞蕾年過70仍然活躍於大銀幕，劇組人員稱她是華語世界的梅莉史翠普（Meryl Streep）。歸亞蕾透露自己保持活力的兩大秘訣，一是運動，每天做60到70分鐘的全身有氧運動；其次是保持心情愉快，凡事都要想得開、不要有太多煩惱，多跟別人交朋友。（編輯：周永捷）1110312

台灣資深演員歸亞蕾在電影Beneath the Banyan Tree（大青樹下）中，詮釋華裔移民在美國生活的挑戰與家庭內衝突，圖為劇照。（劇組提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 111年3月12日