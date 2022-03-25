温昇豪當「瑞凡」背罵名 笑喊下次換隋棠演外遇

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（中央社記者葉冠吟台北25日電）隋棠、温昇豪主演的「親愛壞蛋」昨晚舉辦殺青酒會，時隔2個月不見，温昇豪還大開隋棠玩笑，直呼對方太正派，下次換她演外遇角色，感受一下自己當「瑞凡」背負的罵名。

TVBS今天發布新聞稿分享，昨晚主演群隋棠、温昇豪、六月、修杰楷、謝雨芝、林暉閔久未齊聚一堂，一見面就話匣子大開聊個不停。

隋棠與温昇豪自「犀利人妻」以來，已是第4次合作，隋棠透露：「這次在『親愛壞蛋』中的演出與以往不同，夫妻之間沒有那麼多磨擦，是比較同心協力、有向心力的家庭，只需要盡量不讓自己被溫昇豪惹到笑場就好。」

温昇豪則坦言自己都是即興發揮，也很謝謝導演給空間，讓他能抱著放鬆的心情來拍攝，更笑談自己和隋棠的關係：「每次合作都很開心隋棠能信任自己，她對我來說就像妹妹一樣。」同時也不忘打趣要隋棠下次演個外遇的角色，「讓她感受我這10幾年來因為『犀利人妻』背負的罵名！」

六月在「親愛壞蛋」飾演隋棠的死對頭，無論戲裡戲外都壓力甚大。隋棠擁有名模身材，六月笑說，先前為了跟隋棠對戲，硬是在短時間內瘦5公斤，昨天更表示，知道要看到隋棠後立馬又再減重1公斤，笑喊：「棠棠，太久沒看到妳，我會變胖，我們要常常見面。」

隋棠立馬爆料：「那是誰剛剛叫了6隻雞翅來吃？」笑翻全場，歡樂氣氛讓眾演員對分離感到不捨，修杰楷喊話：「導演可以再多寫個10集嗎？」

提起拍攝趣事，和六月飾演貌合神離夫妻的修杰楷則爆料，六月收工後都會一直約大家聚會，沒想到直接聚會到凌晨3時，從此不敢接六月電話。

六月笑回：「沒想到我體力那麼好吧，我不管幾點睡，每天都早上7點起床」，笑稱自己是金頂電池。被問及殺青後是否與六月避不見面，修杰楷則大笑：「我手機20年沒換，六月隨時都可以找得到我。」（編輯：陳政偉）1110325