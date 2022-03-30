愛丁堡台灣影展登場 4月與「時代革命」聯映

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（中央社記者陳韻聿倫敦29日專電）駐英國代表處文化組自2020年起舉辦的「愛丁堡台灣影展」今年由單次改為跨越春季至冬季的帶狀活動，將於本月底至11月在蘇格蘭多個地點實體放映約20部台灣作品，並在4月與香港紀錄片「時代革命」聯映。

總策展人劉官玶指出，今年影展主題是「The （un）Usuals （非）常」，片單呈現不同電影類別對「非常」的詮釋。

駐英文化組表示，今年的合作夥伴由一般放映機構擴大至電影推廣組織，包括「蘇格蘭地方巡映」（Regional Screening Scotland）、蘇格蘭詩文圖書館（Scottish Poestry Library）、英國香港電影節（Hong Kong Film Festival UK），以及蘇格蘭自閉症協會（Scottish Autism）等非營利單位。

影展上半年片單近日公布，由描繪女性自我療癒歷程的動畫短片「水中的女孩」開場。

值得一提的是，影展在4月1、2日將與英國香港電影節合作「邁向自由」（Towards Freedom）單元，並於愛丁堡夏日劇場（Summerhall）聯映台灣紀錄片「狂飆一夢」以及香港的「時代革命」、「少年」。

此外，4月9日將配合全球自閉症意識月，與蘇格蘭自閉症協會合作，放映勾勒自閉症患者心靈的「地球迷航」。5月19日則與蘇格蘭詩文圖書館合作，放映文學紀錄片「日曜日式散步者」。

6、7月在愛丁堡（Edinburgh）戶外場地放映近期完成修復的動畫片「魔法阿媽」後，影展將於10月展開下半年的放映活動。

駐英文化組指出，影展10月將於愛丁堡重要放映機構和一般戲院舉行為期一週的放映和「焦點影人」活動，11月則將在格拉斯哥（Glasgow）、亞伯丁（Aberdeen）等其他蘇格蘭重要城市放映。片單預定秋季發布。（編輯：徐睿承）1110330