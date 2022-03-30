曾為行事曆空白焦慮 曾寶儀害怕世界不要她

藝人曾寶儀日前接受節目專訪，侃侃而談主持兩季實境節目緣起與製作心得，她說，拍攝這個實境節目有兩大要素，就是「美食」與「人情味」。（MOMOTV提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月30日

（中央社記者葉冠吟台北30日電）藝人曾寶儀主持的療癒實境節目「我們回家吧2」大受好評，最近她上節目分享幕後製作緣起，更自曝曾一度害怕閒下來，看到行事曆有空白處，就會擔心世界不要她。

曾寶儀日前接受「E!Studio藝鏡到底」節目訪問，談起「我們回家吧」的製作緣起，她說一開始的想法很簡單，既然在COVID-19疫情中不能出國玩，就找好玩的人回他們家玩；另一個出發點則是去台南玩時，台南人常說比起觀光客去的排隊名店，自己巷口的店家更好吃，因此就在節目上邀請來賓，帶大家去吃心目中的「巷口美食」。

曾寶儀表示，結合上述兩點，就誕生了「我們回家吧」的企劃，更笑說如果真的沒有老闆出錢，乾脆自掏腰包製作，節目名字就叫「我只是想要出去玩」。

曾寶儀分享拍攝這個節目有兩大要素，就是「美食」與「人情味」。她坦言自己在節目上希望品嚐真正「道地」的美食，而非一般旅遊指南上推薦的「觀光客口味」。愛吃但胃口小的她很享受上節目與一群人吃東西，讓她有機會嚐到多種餐點。

在節目特別安排來賓回家見家人的橋段，是因為曾寶儀認為，人在從小到大照顧自己的家人面前，會自然地回歸最簡單、真誠的自己，她也期待觀眾能在收看節目時，跟著來賓一起回到原始美好的狀態。

曾寶儀舉例，到台東拍攝歌手桑布伊時，開拍前一天企劃還很焦慮不知道要拍什麼，自己卻回對方，就算什麼都不做，也是在台東的一天，並補充解釋，指出節目「很有機」，每一集都是為來賓量身訂做，家鄉的土地長什麼樣子，那一集就長什麼樣子。

另外，曾寶儀去年除了製作節目外，還出版了兩本書，被問及「是不是個閒不下來的人？」，她坦言過去確實害怕閒下來，一旦行事曆上有塊空白處，就會擔心這個世界是不是不要她了。

如今走過高山低谷，曾寶儀反倒期待每週能有一天「休息日」，她說，自己非常需要休息，能獨自在家一句話都不說，與在工作時不得不與人對話的她差很多。（編輯：張雅淨）1110330