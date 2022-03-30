hito流行音樂獎登小巨蛋 徐佳瑩魏如萱鑲金力挺

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2022 hito流行音樂獎將在5月28日於台北小巨蛋登場，金曲歌后魏如萱（左）、徐佳瑩（右）30日出席記者會力挺，預告將以嘉賓身分開唱。（Hit Fm聯播網提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月30日

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（中央社記者葉冠吟台北30日電）2022 hito流行音樂獎將在5月28日於台北小巨蛋登場，雙金曲歌后魏如萱和徐佳瑩現身力挺，預告將以嘉賓身分開唱，幽默結合兩人名字直呼「waa蛋你La」。

在今天hito流行音樂獎啟動儀式記者會上，由樂團麋先生、歌手閻奕格以現場演唱方式揭曉「2021 hito年度十大華語歌曲」獎項，並由主持人活力DJ阿娟公布最受歡迎系列獎項票選的「最受歡迎男歌手、女歌手、新人」入圍名單。

活力DJ阿娟表示，最受歡迎系列獎項即日起至4月13日開放投票，呼籲觀眾趕快投票，才能把自己喜歡的歌手送上小巨蛋舞台。今天還有兩名重量級嘉賓魏如萱和徐佳瑩現身祝賀，送上「waa蛋你La」匾額，預告兩人將在2022 hito流行音樂獎擔任演出嘉賓。

魏如萱一亮相時，讓全場相當驚豔，為了7月的高雄巨蛋演唱會，她靠著飲食控制和瑜伽、重訓，在3個月內瘦下7公斤，讓一旁的徐佳瑩都直呼「激勵人心」。

魏如萱笑說：「胖了4年、胖很久，先前還在台北小巨蛋演唱會喊說，自己是不良少女，因為不『量』體重，但講出來後很有羞恥心。」

不過魏如萱強調，胖胖的自己也很好看，要喜歡每個階段的自己，並透露因為變瘦太多，原本台北場的舞台服裝都已不合身，將會全部換新登場，更考慮挑戰貼身造型，笑稱是演唱會亮點之一。

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徐佳瑩今天則預告新專輯會是個「雙子座」寶寶，預計在今年5、6月推出，目前MV已在拍攝。媒體也打趣問魏如萱，會不會在徐佳瑩的MV公布貼文中留言催票。原來前陣子魏如萱為宣傳7月演唱會，在金曲歌后田馥甄（Hebe）的臉書貼文留言，要Hebe分自己一點粉絲，讓兩方粉絲都笑翻。

魏如萱今天哭笑不得回應：「門票已經售出8成了啦，到雙子座生日時還沒賣完，真的要哭了。」徐佳瑩則笑著保證，如果魏如萱來留言絕對不會刪除，「她真的很愛到處留言，留言比發文還要有趣。」（編輯：張雅淨）1110330