葛萊美即將登場 眾星齊聚拉斯維加斯

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（中央社拉斯維加斯1日綜合外電報導）第64屆葛萊美獎頒獎典禮將在美國時間4月3日登場，以11項提名成為本屆入圍大贏家的美國爵士歌手強巴提斯（Jon Batiste）以及許多流行樂壇巨星將齊聚一堂。

原訂於1月31日舉行的年度樂壇盛事葛萊美獎，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫延期至4月3日，同時將舉辦場地從原來的洛杉磯變更為拉斯維加斯，這也是典禮首次在賭城舉辦。

為了促進多元化，美國錄音學院（Recording Academy）將葛萊美獎4大獎：最佳年度唱片獎（Record of the Year）、最佳年度專輯獎（Album of the Year）、最佳年度歌曲獎（Song of the Year）和最佳新人獎（Best New Artist）入圍名額增至10個。

葛萊美獎登場的一週前，才發生美國影星威爾史密斯（Will Smith）在奧斯卡頒獎典禮掌摑非裔喜劇演員克里斯洛克（Chris Rock）的事件，使得這場一年一度的演藝圈盛事蒙上一層不可預知的面紗。

深夜政治諷刺談話節目「每日秀」（The Daily Show）主持人崔弗諾亞（Trevor Noah）將主持本屆葛萊美獎，小賈斯汀（Justin Bieber）、節奏藍調歌手H.E.R.及饒舌歌手蜜桃貓朵佳（Doja Cat）均入圍8個獎項。

葛萊美寵兒怪奇比莉（Billie Eilish）和樂壇新人奧莉維亞（Olivia Rodrigo）則雙雙入圍7個獎項。奧莉維亞演而優則唱，曾演出迪士尼影集的她，今年以首支單曲Drivers License（駕駛執照）成功轉戰樂壇。

19歲的「霸王級新人」奧莉維亞備受肯定的首張專輯Sour呼聲極高，預料將是其他歌手的頭號競爭者。其他入圍最佳新人獎的有怪奇比莉的哥哥菲尼亞斯（Finneas）、饒舌歌手薩維蒂（Saweetie）和獨立樂團Japanese Breakfast等人。

奧莉維亞有機會繼2020年怪奇比莉之後，成為史上第3位橫掃葛萊美4項最大獎的歌手。

不過，去年曾以電影「靈魂急轉彎」（Soul）原聲帶奪得奧斯卡金像獎最佳原創配樂的強巴提斯，抱回葛萊美獎鍍金獎杯的機會最多，他一口氣囊括兩大主要獎項在內共11項提名。

女神卡卡（Lady Gaga）與95歲的爵士樂歌手東尼班奈特（Tony Bennett）則以共同合作的專輯「爵愛經典」（Love For Sale）強勢入圍6個獎項。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110401