謝瓊煖為舞台劇吃廢土 道具配方美味到想狂吃

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故事工廠舞台劇「一個公務員的意外死亡」13日舉行媒體茶敘，編導黃致凱（中）率演員是元介（左起）、謝瓊煖、方志友、陳家逵（右起）、蔡燦得、郭耀仁出席（故事工廠提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月13日

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）演員謝瓊煖為舞台劇「一個公務員的意外死亡」，再度以酒店媽媽桑形象登場，她也扮演環境污染受害者，為申訴議題直接在舞台上吃廢土，催淚橋段幕後卻相當搞笑。

「一個公務員的意外死亡」是故事工廠推出的第16回作品，由導演黃致凱編導，黑色幽默調性呈現基層公務員在工作中遭遇的荒謬困境，全劇以雙時間軸形式敘事，一條是郭耀仁飾演初入職場的菜鳥公務員見證體系墮落，另一條則是公務員過世後，週刊記者方志友抽絲剝繭，追查真相的過程。

今天黃致凱與主要演員郭耀仁、方志友、謝瓊煖、是元介、蔡燦得、陳家逵出席媒體茶敘暢聊製作趣聞。謝瓊煖則在劇中分飾3角，分別是環境污染受害者蕭媽媽、議員及酒店媽媽桑。

繼懸疑影集「華燈初上」後再以媽媽桑亮相，謝瓊煖預告角色滿厲害，可以跟吳慷仁戲中經營的Sugar比拚，更透露服裝將營造人間煉獄感，以黑魔女、地獄使者造型現身，每次排練所有演員都超興奮。

謝瓊煖另一個角色蕭媽媽，在劇中也有令人印象深刻的演出，為了抗議環境污染，憤而吃「廢土」，堪稱全劇最催淚橋段。但這場心酸戲幕後則充滿笑料，黃致凱說，為了「廢土」的配方劇組多次嘗試，最後是以白飯加入黑可可粉打成泥，沒想到太過美味，謝瓊煖笑說每次演完都忍不住想把「廢土」吃乾淨，甚至跟劇組說「不用訂我的便當了。」

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另外，是元介、蔡燦得和陳家逵也一人分飾3角，是元介更被黃致凱形容是「毀容式演技」，為符合腿瘸樸實公務員樣貌，不僅皮膚變黑，還把頭髮剃掉，甚至剪成疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞的乖乖牌髮型；霸氣演出週刊總編輯的蔡燦得則笑說，自己終於不再是甜美形象，相當過癮。

黃致凱分享，這部劇不只是給公務員看，而是做給每個在工作崗位堅守良知的人，「會讓大家思考什麼時候開始對工作失去熱情？正義感會讓你活得很累嗎？」儘管各行各業都有潛規則，但當潛規則與良知衝突時，黃致凱想向觀眾拋出提問，「你是有勇氣站出來的人，還是成為沉默共犯」，希望引起觀眾迴響、思考。（編輯：張雅淨）1110413