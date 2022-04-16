新加坡2年來首場大型實體演唱會 A-Lin打頭陣開唱

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（中央社記者侯姿瑩新加坡16日專電）新加坡擴大鬆綁防疫措施，台灣歌手A-Lin預計5月赴星開唱，這是疫情以來星國首場大型實體現場演唱會，開放逾7000人購票入場。另外，金曲歌王周杰倫也預計年底在新加坡辦演唱會。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，新加坡大型實體演唱會停擺約2年。近來疫情趨穩，星政府3月底擴大鬆綁各項防疫措施，包括進一步放寬大型活動人數限制。

綜合星媒報導，A-Lin預計5月28日在新加坡室內體育館舉辦演唱會，這也是疫情以來，首場在新加坡舉辦的大型實體現場演唱會，開放超過7000人購票入場。

A-Lin透過新聞稿表示，受到全球疫情衝擊，不僅人們生活方式改變了，許多人之間的連結也變了，「但不論世界如何改變，我相信音樂是最好的連結」。

這是A-Lin時隔3年再度赴星開唱，新加坡是她A-Link with Passengers世界巡迴演唱會的首站，歌單除了深受歌迷喜愛的曲目，還有收錄於新專輯的歌曲。

除了A-Lin，周杰倫也預計年底在新加坡開唱。媒體報導，為慶祝踏入歌壇20週年，周杰倫將舉辦「嘉年華」世界巡迴演唱會，其中一站將來到新加坡，12月17日、18日一連2天在國家體育場登台表演。

周杰倫上次到新加坡辦演唱會是在2020年1月，當時2場演唱會共吸引超過5萬名粉絲到場同嗨。（編輯：黃自強）1110416