更多編輯台推薦新聞：
專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路
文化

專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路

烏克蘭彰化女婿大甲媽遶境當志工 祈求家鄉遠離戰火
地方

烏克蘭彰化女婿大甲媽遶境當志工 祈求家鄉遠離戰火

整理包／COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？
生活

整理包／COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

新加坡2年來首場大型實體演唱會 A-Lin打頭陣開唱

2022/4/16 20:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩新加坡16日專電）新加坡擴大鬆綁防疫措施，台灣歌手A-Lin預計5月赴星開唱，這是疫情以來星國首場大型實體現場演唱會，開放逾7000人購票入場。另外，金曲歌王周杰倫也預計年底在新加坡辦演唱會。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，新加坡大型實體演唱會停擺約2年。近來疫情趨穩，星政府3月底擴大鬆綁各項防疫措施，包括進一步放寬大型活動人數限制。

綜合星媒報導，A-Lin預計5月28日在新加坡室內體育館舉辦演唱會，這也是疫情以來，首場在新加坡舉辦的大型實體現場演唱會，開放超過7000人購票入場。

A-Lin透過新聞稿表示，受到全球疫情衝擊，不僅人們生活方式改變了，許多人之間的連結也變了，「但不論世界如何改變，我相信音樂是最好的連結」。

這是A-Lin時隔3年再度赴星開唱，新加坡是她A-Link with Passengers世界巡迴演唱會的首站，歌單除了深受歌迷喜愛的曲目，還有收錄於新專輯的歌曲。

除了A-Lin，周杰倫也預計年底在新加坡開唱。媒體報導，為慶祝踏入歌壇20週年，周杰倫將舉辦「嘉年華」世界巡迴演唱會，其中一站將來到新加坡，12月17日、18日一連2天在國家體育場登台表演。

周杰倫上次到新加坡辦演唱會是在2020年1月，當時2場演唱會共吸引超過5萬名粉絲到場同嗨。（編輯：黃自強）1110416

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載