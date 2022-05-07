黃姵嘉新戲被逼相親 楊銘威當假男友急救援

（中央社記者王心妤台北7日電）台語劇「再見之後」將開播，金鐘視后黃姵嘉與楊銘威在「我的婆婆怎麼那麼可愛」後再合作。楊銘威飾演黃姵嘉的學長，能在她被逼相親時「救火」當假男友，讓黃姵嘉笑稱「滿帥的」。

楊銘威在「我的婆婆怎麼那麼可愛」飾演黃姵嘉小叔，在「再見之後」則化身最強學長，只要黃姵嘉有難就挺身而出。黃姵嘉表示，兩人再次合作感到很輕鬆，看到對方不同的一面「其實滿帥的」。

因為私交太好，黃姵嘉透露笑場的場次，幾乎都是與楊銘威的對手戲。楊銘威表示，拍攝「再見之後」時兩人也在忙拍其他作品，兩人曾互看對方黑眼圈到笑出來，黃姵嘉則說：「有天我們在休息室聊天，聊到一半突然安靜，因為我們都睡著了。」

演員苗可麗和伊正劇中飾演夫妻，兩人戲外也認識多年。伊正表示，過去少有輕鬆無厘頭的角色，「又要蘊涵對老婆與女兒深切含蓄的情感，可麗在表演節奏上對我幫助很多。」苗可麗則說兩人是「長青組」，「彼此的節奏與詮釋多共鳴，合奏起來蠻琴瑟和鳴的。」

「再見之後」15日起每週日在公視台語台、華視播出。（編輯：陳政偉）1110507