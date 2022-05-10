鄭人碩赴大馬拍導演張吉安新作 為戲狂嗑榴槤

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（中央社記者葉冠吟台北10日電）以電影「南巫」勇奪金馬獎最佳新導演的馬來西亞導演張吉安新作「五月雪」正如火如荼開拍，邀請台灣演員萬芳、鄭人碩前往大馬拍攝，鄭人碩更敬業地狂嗑10粒榴槤。

「五月雪」是張吉安的第2部電影，劇情描述上個世紀50年代知名「普長春班」粵劇戲班的興衰故事，帶出南洋華人闖蕩異鄉半世紀的風雨飄搖，劇本曾榮獲金馬創投CNC大獎。

「五月雪」開拍獲得台北市電影委員會、新加坡電影委員會，以及馬來西亞檳州旅遊與創意經濟委員會、檳城環球旅遊機構等3地資金挹注，除萬芳、鄭人碩外，馬來西亞國寶級女星蔡寶珠、台大外文系高材生大馬女星陳俐杏及新加坡男星俞宏榮等都加入演出。

鄭人碩在劇中演出戲班少東「波仔」，他為了更融入當地，特地讓自己曬得更黑，沒想到因此常被誤認為馬來人，很多當地人都向他熱情打招呼，被劇組戲稱「馬來帥哥」。有趣的是，在1場大啖榴槤的戲，酷愛榴槤的他還敬業地狂吃10粒，最後只得猛灌鹽水退火。

唯一可惜的，是自稱是萬芳歌迷的鄭人碩，因演出角色時代相隔半世紀，2人現場「相遇不相見」，完全沒有對手戲。

萬芳這回拍片獲得超級禮遇，單是美麗優雅的娘惹傳統服裝，劇組就端出30多套任她挑選，讓她眼界大開。

張吉安籌備「五月雪」時間長達17年，自2005年起即投入馬來西亞田野調查及文獻採集。拍攝前，更請到86歲的粵劇名伶蔡艷香、資深戲曲家楊偉鴻擔任顧問。

蔡艷香更首度傾其珍藏戲服提供拍攝，片中目光所及並非全是道具，許多更是貨真價實的珍藏骨董，文化規模與價值意義難以估計。全片預計於6月初殺青。（編輯：戴光育）1110510