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TIDF揭獎 導演廖克發「野番茄」摘台灣競賽首獎

2022/5/13 12:16
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（中央社記者王心妤台北13日電）第13屆台灣國際紀錄片影展，導演胡三壽「地洞」探討COVID-19疫情、政治，獲頒亞洲視野競賽首獎、再見真實獎評審團特別提及共2獎項；導演廖克發「野番茄」則摘台灣競賽首獎。

第13屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）昨晚頒獎。中國導演胡三壽的「地洞」以嶄新的觀點看待疫情、封城、死亡及政治和家庭關係。評審認為片中隱喻交織，展現出紀錄片的魔力。

廖克發「野番茄」被評審認為跳脫傳統悲情基調及統獨意識形態格局，以二戰及國共內戰的戰爭記憶為起點，重新審視民主台灣的獨特歷史軌跡。廖克發表示，會努力保持對人性的希望，紀錄片也是延續力量的方式，將會努力做好。

國際競賽首獎由「維也納—家庭故事」摘下，評審肯定片中藉由探索家族歷史，看見共產黨統治下的政治、派系鬥爭及人民苦難的歷史。導演趙維納、朱迪思本尼迪克希望透過影片啟發更多人用攝影機講自己的家庭故事，也認為從歷史學習是迎接美好未來的最佳方式。國際競賽評審團特別提及則頒給李永超「二○二○年的一場雨」。

另外本屆再見真實獎首獎及亞洲視野競賽評審團特別獎皆頒給陳梓桓「憂鬱之島」，肯定他運用紀實與電影交織的手法，呈現香港不同歷史階段的對照。

亞洲視野競賽評審團特別提及則頒給黃信堯拍攝12年的作品「北將七」，黃信堯致詞表示想把此作獻給父親，「我不會放棄紀錄片的創作，紀錄片的純粹和直接是我的最愛」。（編輯：張芷瑄）1110513

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