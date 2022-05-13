莫允雯飛新加坡拍新劇味盡緣 難忘靈異推擠事件

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演員鄭人碩（前左起）、莫允雯、李博翔飛往新加坡拍攝影集「味盡緣」，也趁著拍戲空擋吃了不少當地美食。（CJ ENM HK提供）中央社記者王心妤傳真 111年5月13日

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（中央社記者王心妤台北13日電）台灣演員鄭人碩、莫允雯、李博翔近日到新加坡拍攝靈異愛情劇「味盡緣」。莫允雯透露拍攝時曾感覺被無形之物推擠，李博翔則是拍到一半突冒出紅疹甚至嘔吐。

「味盡緣」以中元節為背景，描述一名看得見鬼魂的餐飲廚師故事，由台灣演員鄭人碩、李博翔、莫允雯與新加坡演員芳榕、劉謙益等人共同演出，今天則是接受台灣媒體視訊聯訪，分享拍攝點滴。

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對於拍攝趣事，莫允雯表示，或許故事與「好兄弟」有關係，有發生一些靈異事件。她透露，有次拍攝空檔去到廁所，卻感覺被無形的東西推擠，嚇得她頭暈腿軟；李博翔當天則是臉上和身體都冒出紅疹，才想起早上忘記拜拜求平安，所幸表達敬意後仍平安完成拍攝。

被問到有無護身符，莫允雯因飾演女鬼，笑稱不只帶了水晶一起到新加坡，下戲後也會燃燒聖木當作淨化，在一旁的劉謙益則打趣自己也想燻一燻，「要保護我，因為我年紀最大。」鄭人碩則認為保持心情安定最重要，「心若不定，再多的護身符都沒有用。」（編輯：謝雅竹）1110513