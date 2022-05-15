能跟樹木交談的男人 現身紀錄片為森林喉舌

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）有「德國最偉大的林務員」、「能跟樹木交談的男人」之稱的作家彼得渥雷本，近期現身又獻聲紀錄電影「自然就樹美」中，為原始森林喉舌，盼民眾傾聽大自然的本質。

「自然就樹美」（The Hidden Life of Trees）改編自德國林務員彼得渥雷本（Peter Wohlleben）的暢銷著作「樹的祕密生命」，由德國兩大製片廠康斯坦丁影業、阿萊ARRI集團首度聯合製作，歷時2年完成。

渥雷本被英國「衛報」譽為「能跟樹木交談的男人」，他在電影中既現身又獻聲，透過獨特且具魅力的導覽，向世人打開一扇迷人炫目的視窗。

這部紀錄電影由德國導演約格阿道夫（Jorg Adolph）執導，描述渥雷本離開25年的林務工作後，在妻子鼓勵下，將森林嚮導經驗付梓出版，意外登上暢銷書排行榜冠軍，無心插柳竟轉換跑道成功，並成為炙手可熱的暢銷作家，連國外觀光客都慕名而來，指定要他導覽德國森林。

全片依循書中的章節走進森林，提供觀眾全新的視覺饗宴。有趣的是，對一般人而言，森林是適合漫步放鬆的地方，但對渥雷本來說，卻恰恰相反。渥雷本一走進森林，就會「職業病」地發現很多問題，讓他很難輕鬆在森林裡悠閒漫步。

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渥雷本認為，現今人們雖然關心自然保育，卻鮮少傾聽大自然的本質。片中渥雷本遠赴瑞典，一探世上最長壽的萬年樹瑞；造訪溫哥華企業，尋找護林的新方法；更現身為搶救德國最古老的哈姆巴赫森林（Hambach Forest）運動發聲，與環保人士站在同一陣線。因為他知道，唯有樹木平安健康，人類才得以繼續生存，而時間已刻不容緩。

「自然就樹美」將於6月2日全台上映。（編輯：張雅淨）1110515