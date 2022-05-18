演唱會延期彩蛋新歌無法唱 徐若瑄空中獻唱謝粉絲

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）歌手徐若瑄原訂7日在台北小巨蛋的巡迴演唱會，因COVID-19疫情延期，為了安撫鐵粉，將原本要在演唱會首次公開演唱的彩蛋新單曲Hi，在廣播中提前開唱，彌補粉絲等待心情。

徐若瑄日前作客Hit Fm聯播網「OH夜DJ」魏如萱的節目，更邀來新歌Hi共同合唱跟創作的「麋先生」樂團主唱聖皓，將VIVILAND巡迴演唱會的大彩蛋搬到電台，並首度與聖皓合唱，宛如空中演唱會獻給聽眾。

Hit Fm今天發布新聞稿分享，徐若瑄在節目中不改幽默本性，直呼錄音前被家人餵飽飽，一直忍不住打嗝，讓魏如萱笑說：「人家都是來打歌的，而且這是妳新單曲的唯一通告，居然用來打嗝？」

徐若瑄分享，Hi這首歌前後醞釀一年，「因為麋先生好忙，我等了一年才終於等到Demo，一聽我就知道這麼長的等待是值得的，我非常喜歡！」聖皓謙虛表示，不忙不忙，都是忙著找尋靈感，但沒想到其實靈感就來自他們身旁。

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徐若瑄突然有感而發說，這首歌真的很棒，謝謝聖皓這麼無私地將他的創作分享給她，更透露，自己曾跟音樂人邀歌，一開始還說為了她寫了很棒的歌，後來那首歌卻變成對方自己發行，讓魏如萱忍不住好奇詢問是誰。聖皓笑言自己知道是誰，徐若瑄緊張直呼「真的不能講」，也不准魏如萱私訊詢問聖皓。

至於延期的攻蛋小巨蛋演唱會何時會回歸，徐若瑄坦言：「目前還不知道會延到什麼時候，在等場地跟演唱會主辦單位給答案」。但徐若瑄相當樂觀正面看待，這段期間她不忘宣傳自己的新單曲跟演唱會周邊商品，感謝粉絲們力挺，很多歌迷都預購了很多樣來收藏，真的很感動，希望演唱會那天趕快到來，想看到粉絲們一起穿著周邊衣服同樂。她與聖皓合作的Hi MV近期也將上架。（編輯：陳仁華）1110518