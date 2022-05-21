伊旺麥奎格再扮星戰歐比王 社群喊話自薦成功

影片來源：Star Wars

（中央社台北21日電）星戰迷期待已久的影集「歐比王肯諾比」即將上線，好萊塢男星伊旺麥奎格睽違17年再扮經典角色「歐比王」，花費4個月苦練光劍，意外的是，促成影集製作契機，竟是麥奎格的社群發文。

「歐比王肯諾比」（Obi-Wan Kenobi）20日舉辦全球線上記者會，主角伊旺麥奎格（Ewan McGregor）、摩西英格拉姆（Moses Ingram）和導演黛博拉周（Deborah Chow）出席參與。這是麥奎格繼2005年「星際大戰三部曲：西斯大帝的復仇」後，重新回歸「星際大戰」系列。

51歲的麥奎格一開場就說，自己從影30多年來，每次受訪總會被問到2件事，一是是否會拍經典電影「猜火車」（Trainspotting）續集，二則是會不會再扮歐比王。這讓麥奎格開始意識到：「原來大家真的很喜歡歐比王，這對他們意義重大」，因此陸續在社群軟體上釋出想再演出的訊號，沒想到迪士尼真的找上門，問他「是不是認真的」，他笑回「當然很樂意」，促成影集「歐比王肯諾比」誕生。

麥奎格感性表示，當年演完「西斯大帝的復仇」後，因為社群媒體還不發達，無法得知粉絲回應，他還以為電影沒特別受歡迎。不過現在回想自己6歲看到「星際大戰」首部電影推出的感動，「我永遠無法忘記那種感受，那奠定了我對『星際大戰』的愛」。

麥奎格笑言，如今當初收看「星際大戰」前傳三部曲的小孩都長大了，他也有機會和這群粉絲互動，這成為他想拍「歐比王肯諾比」的一大動力，「他們大概是這世界上最熱情的粉絲吧，可以用這影集回饋他們的愛，是一種榮幸」。

「歐比王肯諾比」故事發生在「西斯大帝的復仇」結局的10年後，在絕地武士被獵殺、意味也被摧毀，大家不得不躲到地下活動。對於角色的轉變，麥奎格表示：「歐比王無法跟認識的人、以前的老戰友聯絡，過著很孤獨的日子，也不能使用原力。在某些程度上他心死了，徹底被遺棄了，唯一剩下的就是守護好路克天行者這份責任。」

麥奎格這次也為了影集打鬥場面，又再重新苦練光劍4個月，坦言拍攝過程常讓他緊張到胃痛，不過有趣的是，他被劇組所有人發現，在拍攝時總愛自己幫光劍配音效，讓他害羞笑言，「不可能不這樣做，就算沒有，也會在腦中這樣想」。

「歐比王肯諾比」以6集影集篇幅描述歐比王的故事，但麥奎格認為更像是6小時長度的好萊塢電影，有更多時間來完整故事，值得期待。影集將於27日上架Disney+。（編輯：管中維）1110521