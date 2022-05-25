布袋戲歌后西卿成迷妹 徹夜追歐巴李秉憲韓劇

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「布袋戲歌后」西卿（右）提及，近期因COVID-19疫情都盡量減少出門，更自曝成為追劇迷妹，看「歐巴」韓劇看到凌晨，左為歌手文香。（新視紀整合行銷提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月25日

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（中央社記者葉冠吟台北25日電）重溫經典好歌，資深台語歌手紀露霞、西卿、文香等人將在「舊情綿綿」演唱會再現招牌歌曲，前輩們近期因疫情都盡量減少出門，西卿更自曝成為追劇迷妹，看「歐巴」李秉憲看到凌晨。

集結「寶島歌后」紀露霞、「布袋戲歌后」西卿、「寶島歌王」洪榮宏等1960到1980年代表性歌手的「舊情綿綿－台語經典演唱會」將於28日晚上7時在台北市中山堂開唱。

前輩歌手最近彩排時聊到，大家因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情都盡量減少出門避免群聚，過去唱紅「苦海女神龍」等多首布袋戲歌曲、68歲的西卿，目前常住苗栗、雲林兩地，就提及先前因擔心副作用沒施打疫苗，近期剛打完第1劑，現在都不敢出門趴趴走。

而她最大樂趣是躲在家裡追「歐巴」李秉憲的韓劇，西卿更少女心大爆發透露，從早到晚有空就追，甚至看到凌晨4、5點才睡。不過她也預告，將在演唱會獻唱「粉紅色的腰帶」等招牌歌曲。

紀露霞則分享，先前每週兩天在音樂班教課，學員約莫百人，受疫情影響人數剩不到一半、目前停課中。紀露霞說，當初接到超過50年交情的文香演出邀約，因怕感染耽誤演出，索性暫時停課，也不到兒子家中吃飯，避免和人群過多接觸，透露將演唱「望你早歸」、「孤戀花」等經典歌曲。

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另外，叱吒歌壇數十年的「小哥」費玉清於2019年底宣布封麥引退，為了讓喜愛他的歌迷，能回味小哥雋永經典，歌手林俊逸、林凡、于子育將在28日舉辦的「經典永留傳－向華語歌壇鉅星致敬」線上演唱會攜手開唱，呈現小哥全盛時期歌曲，更找來模仿費玉清十分逗趣的藝人陳大天，再現小哥絕活。

籌備期間，陳大天更幽默指出自己是最適合做快篩的人，因為大部分模仿小哥時頭要仰45度，「仰著仰著剛好棒子就進來了，這叫做超前部署」，讓眾人笑翻，期待現場會有更多精彩的表現。（編輯：陳仁華）1110525

歌手林俊逸（右）、林凡、于子育將在28日舉辦的「經典永留傳-向華語歌壇鉅星致敬」線上演唱會攜手開唱，呈現小哥全盛時期歌曲，更找來模仿費玉清十分逗趣的藝人陳大天（左），一同再現小哥絕活。（秋航傳播提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月25日