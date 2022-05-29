北影呼應當代 聚焦烏克蘭國族戰爭與生命創傷

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2022台北電影節指出，烏俄戰火持續未歇，影展特別精選3部以烏克蘭戰爭為背景的電影，其中電影「戰火解密：娘子谷大屠殺」將帶領觀眾重回1941年，揭密近3萬4000名烏克蘭人慘遭屠殺的悲劇。（台北電影節提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月29日

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（中央社記者葉冠吟台北29日電）2022年台北電影節今天公布年度企劃，特別策劃「電影萬物論：聚焦烏克蘭」專題，介紹多部以烏克蘭戰爭為背景的相關電影，帶領民眾深入了解烏克蘭複雜難解的國族衝突。

台北電影節今天發布新聞稿分享，烏俄戰火持續至今仍未艾，影展精選3部以烏克蘭戰爭為背景的電影，選片人馬曼容期望透過選片，梳理烏克蘭與俄羅斯的國族關係，也讓觀眾透過電影觀看兩國糾結的前世今生。

放映影片包括烏克蘭名導瑟蓋洛茲尼察（Sergei Loznitsa）在去年坎城影展獲金眼睛獎特別提及的「戰火解密：娘子谷大屠殺」（Babi Yar. Context），帶領觀眾重回1941年9月29日，近3萬4000名猶太裔烏克蘭公民在48小時內慘遭納粹屠殺的慘劇，電影以神乎其技的剪輯爬梳檔案影像，挑戰蘇聯封鎖多年的禁忌題材。

其他兩部作品以頓巴斯戰爭為背景，劇情片「噩夢的倒影」（Reflection）講述一名自願去前線服務的戰地醫生在烏東被俘，雖然事後獲釋，地獄般的回憶卻如噩夢般反覆襲來；紀錄片「頓巴斯壕溝紀實」（Trenches）由戰地記者出身的導演，提攝影機前進戰地最前線，記錄壕溝內士兵面對草原上不斷襲來的炸彈，將不尋常的日常過得稀鬆平常。

另外，今年適逢掀起德國新電影浪潮的「奧柏豪森宣言」60週年，影展亦策劃「經典重現：德國新電影60週年」專題，選映多部德國新電影初期經典。

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其中包含勇奪威尼斯評審團特別獎，德國新電影重要代表亞歷山大克魯格（Alexander Kluge）的「昨日女孩」（Yesterday Girl）、德國新電影旗手沃克雪朗多夫（Volker Schlondorff）在坎城影展獲獎的「少年杜里斯」（Young Torless）及他與當時妻子瑪格麗特馮卓塔（Margarethe von Trotta）合導的「喪失名譽的卡塔琳娜．布魯姆」（The Lost Honour of Katharina Blum）等。

選片人洪健倫希望藉由本次專題，讓觀眾認識除溫德斯、荷索和法斯賓達外，亦有多名鮮少被介紹給台灣影迷認識的德國名導，並選映多部德國新電影初期共同簽署「奧柏豪森宣言」，勇於嘗試創新風格導演們的實驗、紀錄及動畫短片。（編輯：張雅淨）1110529

2022台北電影節29日公布年度企劃，特別策劃「電影萬物論：聚焦烏克蘭」專題，介紹多部以烏克蘭戰爭為背景的相關電影，其中電影「噩夢的倒影」描述前往烏克蘭東部頓巴斯卻遭敵軍俘虜的戰地醫生，儘管獲釋卻深陷戰爭陰影。（台北電影節提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月29日