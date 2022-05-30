為電影工廠招牌鑲金 韓CJ投資3年獲7座國際獎項

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（中央社記者廖禹揚首爾30日專電）韓國電影近年在國際舞台上發光發熱，從知名導演奉俊昊的「寄生上流」，到今年在坎城影展大受矚目的「分手的決心」、「嬰兒轉運站」，它們的共通點都是由韓國娛樂巨擘CJ集團投資拍攝。

韓國導演朴贊郁以「分手的決心」第3度在坎城影展獲獎，由日本名導是枝裕和執導的韓國電影「嬰兒轉運站」主角宋康昊同時拿下坎城影帝榮耀，成為韓國第一人，今天載譽歸國。

韓國影視作品及演員近年在國際上愈發受到關注，不僅電視劇或電影頻傳捷報，「寄生上流」2020年初在奧斯卡勇奪最佳影片獎等4大獎，2021年韓國國寶演員尹汝貞藉美國電影「夢想之地」（Minari）拿下奧斯卡最佳女配角，今年則有「分手的決心」、「嬰兒轉運站」等兩部作品獲坎城影展肯定。

韓國媒體以「從邊緣走向核心」形容近年韓國電影的國際地位，其中一大幕後推手，不得不提及韓國娛樂龍頭─CJ娛樂集團。CJ集團業務橫跨娛樂產業的電影、電視、音樂公演、動漫等，旗下營運連鎖電影院CGV，簽有多名知名歌手、導演、演員等演藝界人才，「分手的決心」導演朴贊郁也是其一。

藉由「寄生上流」、「分手的決心」與「嬰兒轉運站」，CJ娛樂投資電影已在3年內拿下4座奧斯卡、3座坎城影展獎項，成果獨步全球，也為自家電影工廠的名號增添不少含金量。

對電影、電視製作及劇院一把抓的CJ娛樂，在電影界名聲其實毀譽參半，部分韓國電影人認為，CJ的企業式經營只是將韓國電影當作賺錢的工具，利用大筆資金製作大量千篇一律的影視產品；但CJ多年來的投資近年總算開花結果，一手推動CJ電影事業發展與投資的集團副會長李美敬的大名也以總製片人名義高掛在電影製作名單上。

出身大企業家族的李美敬是現任三星電子副會長李在鎔的堂姐，在CJ從三星集團分家後，與弟弟李在賢積極擴大國內娛樂事業版圖，同時進軍國際，為協助韓國電影作品走向國際，CJ成立專門資助本土電影製作人的基金會。

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為此一手操辦的李美敬不只在韓國國內、在國際電影圈都具有相當知名度，美國娛樂週刊「綜藝」（Variety）今年初報導也盛讚「若沒有李美敬的努力，韓國大眾文化不可能有如今的爆發性成長」。

在CJ集團的推波助瀾下，這些揚名海外的韓國電影拿下的不只是獎座殊榮，還有源源不斷的收益。據韓媒Newsis報導，在寄生上流創下銷售至205個國家紀錄後，「分手的決心」與「嬰兒轉運站」分別已賣向195及171國，真正叫好又叫座。（編輯：韋樞）1110530