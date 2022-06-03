「少年吔安啦」7月重映 顏正國揭侯孝賢從沒給劇本

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（中央社記者王心妤台北3日電）名導侯孝賢監製的「少年吔，安啦！」4K數位修復版7月將重映。演員顏正國透露，侯孝賢當時沒給過劇本，全靠口頭溝通和演員自由發揮，「因為那時我根本沒唸書、不識字。」

顏正國與侯孝賢合作多部電影，「就是溜溜的她」、「風兒踢踏踩」、「在那河畔青草青」、「風櫃來的人」、「冬冬的假期」都有顏正國的身影。

顏正國表示，侯孝賢教戲習慣給予一個情境，「叫我在那個狀態下自由發揮演出，拍『少年吔，安啦！』也是，每一場侯導和徐小明導演就跟我講，上一場是你跟誰的戲，下一場會銜接跟誰拍，你想怎麼演？裡面的任何一句台詞，絕對不是來自於劇本。」

顏正國也分享，片中的「你真正有影」就是當時真正的口頭禪，但侯孝賢也建議他可以講出來，凸顯角色個性。

被問到最輕鬆的戲，顏正國表示是一場已故演員陳松勇為了處罰他，把他銬在田舍邊小柴房的畫面。當時導演要他自然睡著，沒想到他真的睡到流口水。

「少年吔，安啦！」4K修復版將於7月8日全台上映。（編輯：張芷瑄）1110603