陳明章不信黃妃唱紅「非常女」 約KTV證明實力

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（中央社記者王心妤台北3日電）金曲歌后黃妃在節目「上奅台灣歌2.0經典傳奇」分享與恩師陳明章的趣事。當時陳明章因不相信「非常女」是黃妃唱的，還約她在KTV相見，確定實力才將「追追追」交給她唱。

黃妃回憶，17歲的自己還是一名洗頭小妹，沒想到姐夫幫忙報名一場歌唱大賽，她演唱蔡秋鳳的「金包銀」摘下第1名。黃妃表示，曾想過放棄當歌手，「我不太會講話，又不太懂得去表達自己，有時候想到要上電視，都會覺得很驚恐」。最後靠著陳明章不段鼓勵才讓她堅持下來。

黃妃表示，也曾和陳明章反映「追追追」很難唱，一度認為是給男生唱的歌，但也感謝恩師給了機會，才有這首代表作。她也說，即便唱了這麼多遍「追追追」，每次唱之前還是很緊張，深怕唱不好。

參與錄影的鼓手陳曼青則是分享，當年放棄念大學改考取街頭藝人的心路歷程。選秀節目「超級偶像」李子森從小就擅長吹奏樂器，曾在吹簫大賽摘下全國第1名。

全新一季「上奅台灣歌2.0經典傳奇」邀約歌壇前輩及新生代歌手，讓不同世代歌手共聚一堂，介紹台語代表歌。每週六晚間8時在公視台語台，每週日晚間8點在華視首播。（編輯：方沛清）1110603