大霈接棒北影周邊設計 替影人貼好寶寶貼紙

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）藝人「大霈」李霈瑜去年以「消失的情人節」入圍台北電影獎影后，今年受邀擔任商品設計，接棒夏于喬成第2名為北影周邊做設計的演員，以「平安」為主題要幫影人貼好寶寶貼紙。

台北電影節今天公開這屆影展周邊商品，除了主視覺周邊，廣受歡迎的影展副牌「看電影約嗎」今年邀請大霈擔任設計，她開心又感動直呼：「太有意義了！北影能給予演員另一個才藝舞台真的很棒。」

有感COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之下影展舉辦的艱辛，大霈將主題訂為「平安」，分成兩款，希望大家都能從中找到平安、穩定的力量。她分享創作過程表示，抽象畫面是很直覺式的，絕不能想太多，所以短短15分鐘就決定主視覺方向，第2款前後畫了近9個版本，最後決定回歸色塊。

大霈說：「我想用顏色跳躍的活潑感來呈現觀影人看電影，或見到心儀影人出席時內心的澎湃悸動，電影節是一年一度很重要的精神食糧呢！」

首次將個人創作變成實體商品，她笑說：「感覺將每一位使用或穿著的影人mark up是頗得意的事，很像成立一個gang，幫穿著的人貼好寶寶貼紙的感覺。」

這回周邊除了口罩、T恤、手機殼和造型襪，熱愛戶外活動的大霈設計聯名露營杯、小包、保溫瓶、漁夫帽等戶外活動必備單品，還親手製作北影限定限量50組的手工香皂加洗髮餅禮盒，將在影展期間擔任一日店長。

2022第24屆台北電影節將於6月23日至7月9日，在台北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉行。（編輯：管中維）1110605