「獅子王」首場賣九成 團員趁空檔嗑台灣美食

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百老匯音樂劇「獅子王」11日晚間在台北小巨蛋進行首場演出，售出9成座位；即起至26日小巨蛋將有18場表演，7月13日與8月7日移師高雄衛武營國家歌劇院。（寬宏藝術提供）中央社記者王心妤傳真 111年6月11日

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（中央社記者王心妤台北11日電）音樂劇「獅子王」今晚在台北小巨蛋首場演出，首場售出九成座位。演員也趁排練空閒時段吃遍台灣美食。藝人許維恩與丈夫王家梁晚間出席觀賞，會前受訪表示相當期待感官饗宴。

「獅子王」此次約有90多人抵台，並完成隔離。劇中飾演「木法沙」的演員索可西斯卡以爾表示，每天起床就專注運動，也會注意飲食，以健康身體面對8週的演出，團員們也會彼此鼓勵，以正向的心面對演出。

雖然抵台解除自主健康管理後，就是高壓的排練，但演員們依舊趁著空檔享受台灣美食。男主角戴孫楊也在社群平台貼出牛肉麵、小籠湯包等美食照片，並寫下「我的最愛」等字樣。索可西斯卡以爾則是期待把台灣餃子都吃過一輪。

駐團導演歐瑪羅德里蓋茲說，這次是第二次到台灣，希望好好體驗台灣的文化與壯觀風景。飾演「刀疤」的安東尼勞倫斯也是第二次來台，期待高雄演出時能體驗南台灣不同風情。

藝人鍾瑶今晚觀賞前表示，雖然最近忙著拍戲，仍趁著空檔來投入奇幻世界，無論幾次都很感動。

藝人是元介說，看過很多次卡通版「獅子王」，很興奮能看到真人版，也是一種願望成真。

「獅子王」今晚起至26日將在台北小巨蛋演出18場，7月13日與8月7日在高雄衛武營國家歌劇院演出。（編輯：戴光育）1110611