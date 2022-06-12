英國影片描述先知女兒 摩洛哥禁演

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社摩洛哥首都拉巴特11日綜合外電報導）摩洛哥今天宣布，一部描述先知穆罕默德女兒法蒂瑪一生的英國影片，已經不准上映；許多國家的穆斯林指此片涉及褻瀆都予譴責。

法新社報導，摩洛哥電影中心（Moroccan Cinematographic Centre, CCM）今晚發布聲明指出，「天堂女士」（The Lady of Heaven，暫譯）將不會取得摩洛哥的上映許可。

這部由伊萊金（Eli King）所導演的影片，在摩洛哥境內，無論商業或文化兩方面都被禁映。

此片被標榜是首部闡述先知穆罕默德女兒法蒂瑪（Fatimah）一生的影片，將21世紀伊斯蘭國（IS）團體及遜尼派（Sunni Islam）歷史人物之間畫上關聯。

摩洛哥電影中心作出此決定之前數小時，摩洛哥最高神學者協會（Supreme Ulema Council）才發聲明嚴正譴責這部影片。

最高神學者協會在聲明中說，這支影片公然竄改伊斯蘭史上既定的事實。

此片6月3日在英國上映，但電影院外的抗議活動，讓全球第2大連鎖電影院營運商Cineworld取消所有放映活動。

埃及、巴基斯坦、伊朗和伊拉克等國家都指此片涉褻瀆予以譴責。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110612