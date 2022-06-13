舉重天后許淑淨、射箭好手譚雅婷 跨界挑戰打棒球

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台灣奧運雙金舉重天后許淑淨（中）在實境節目「超級王牌棒球隊」中跨界打棒球，將在節目發揮舉重選手下盤穩定特長，鎮守關鍵一壘。（巨宸製作提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年6月13日

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）頂尖運動員跨界組成棒球隊的實境節目「超級王牌棒球隊」，今天公布首波陣容，奧運舉重金牌許淑淨、奧運射箭銅牌譚雅婷將放下槓鈴、弓箭，戴起棒球手套，挑戰紅土勝利。

「超級王牌棒球隊」節目由前中華職棒名將黃忠義領軍擔任總教練，指導舉重、羽球、射箭等領域12名運動員從無到有踏上紅土，跨界組成棒球隊，最終之戰將與中職球隊比拚。

今天製作單位公布首波參賽選手陣容，包含奧運雙金舉重天后許淑淨、奧運射箭銅牌譚雅婷、前羽球女雙世界排名第一程文欣，以及全大運跆拳道品勢金牌姜巧文等4名體壇女神，還有台灣「格鬥天王」張景雄、「泰拳法老王」張莫。

黃忠義直言，這群運動員完全沒有打棒球的天分，「組隊第一天像來參加夏令營，測試成績超差，跟路人沒兩樣」。不過黃忠義也給出肯定：「正因有著運動員不服輸、永不放棄的特質，拚盡全力訓練，居然打出佳績，甚至有隊員揮出全壘打。」

許淑淨透過製作單位分享，她回想自己人生大部分時間都在面對槓鈴，身體在受傷復原的循環中仍堅持訓練。她秉持著莫忘初衷、堅持到底決心參加節目，「跌倒了就站起來，把挫折給撐過去，勤奮地吸收教練所指導的技巧」，並將在節目發揮舉重選手下盤穩定特長，鎮守關鍵一壘。

譚雅婷自東京奧運一役後萌生退役念頭，但參與「超級王牌棒球隊」後，從不會打棒球，到站上投手丘投出好球過程，讓她燃起再拚一次奧運的決心。她將射箭準度移植到棒球上，自認加倍努力，就算表現再爛也不放棄自己，優點則是不會怕球，球來就到位，成為隊上王牌投手之一。

「超級王牌棒球隊」將於7月在民視無線台、LINE TV播出。（編輯：張雅淨）1110613

里約奧運射箭銅牌譚雅婷在實境節目「超級王牌棒球隊」挑戰棒球項目，自認優點是不會怕球，球來就到位，成為隊上王牌投手之一。（巨宸製作提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年6月13日

實境節目「超級王牌棒球隊」13日公布首波參賽選手陣容，包含前羽球女雙世界排名第一程文欣（左起）、全大運跆拳道品勢金牌姜巧文、奧運雙金舉重天后許淑淨、奧運射箭銅牌譚雅婷等4名體壇女神。（巨宸製作提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年6月13日