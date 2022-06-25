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首頁 / 娛樂

多明尼克葛拉夫新作 走遍德國東部拍攝

2022/6/25 19:02
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（中央社記者王心妤台北25日電）德國影帝湯姆希林在新片「永別了，柏林」飾演夜夜笙歌的歷史學博士，電影改編自同名納粹時代禁書。為了還原當時年代的柏林，導演多明尼克葛拉夫也走遍德國東部大城拍攝。

「永別了，柏林」（Fabian: Going to the Dogs）由多明尼克葛拉夫（Dominik GRAF）執導，葛拉夫1952年出生於慕尼黑，曾執導多部電影長片同時深耕電視圈，參與無數影集製作，以犯罪警匪類型見長，並於1988年以Die Katze獲德國電影獎最佳導演。

葛拉夫改編西德兒童文學之父艾瑞克卡斯特納自傳小說「法比安」成為電影「永別了，柏林」。電影由演員湯姆希林與莎斯基亞蘿絲達爾主演，還原二戰前的柏林，兩人在片中的末世狂戀，展現看到崩潰社會的無能為力，演出也獲外媒稱讚「完美到位，令人目不轉睛」。

葛拉夫表示，一開始就認為湯姆希林是唯一男主角人選，電影也幾乎是為了他量身打造。湯姆希林成功演出拒絕與身處時代妥協的青年，展現知識份子身處亂世的風範。為了拍攝，劇組走遍德國東部，柏林、哥利茲、包岑及馬爾施維茨都留下足跡。

「永別了，柏林」將於7月29日在台上映。（編輯：張芷瑄）1110625

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