陳翠梅自導自演「野蠻人入侵」 苦練功夫挫傷脊椎

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（中央社記者王心妤台北30日電）大馬導演陳翠梅新作「野蠻人入侵」昨晚在台北電影節台灣首映，陳翠梅片中自導自演，事前更苦練拳腳功夫，有次彩排不慎被打中坐倒在地，導致脊椎挫傷，幸好康復快沒留後遺症。

陳翠梅與演員張子夫、黃之豫昨天接受台灣媒體聯訪分享拍攝點滴。陳翠梅為電影特別接受泰拳、巴西柔術、菲律賓短棍等訓練，過程中體驗不同老師，她笑說：「訓練過程遇到很多奇奇怪怪的人，都啟發我寫進劇本，成為各種角色的靈感，希望台灣觀眾看了會喜歡。」

陳翠梅拍攝前花了數個月接受武術訓練，雖然練習時沒受傷，但彩排時不慎被對手直接打到，直接往後坐，因此脊椎挫傷，幸虧康復得快，並沒有留下後遺症。

張子夫與陳翠梅戲外是好友，他誇獎陳翠梅是勇敢的導演，什麼都願意嘗試。黃之豫飾演張子夫的助理，設定是喜歡法國哲學，黃之豫回憶，陳翠梅過程中常會分享許多哲學文章給她，「那陣子有點走火入魔，跟人聊天都在講哲學，家人還以為我傻了」。

團隊雖無法來台宣傳，但對台灣有深厚情感。陳翠梅父親是金門人，至今仍常回金門探親，也透露手上還有1、2個劇本與金門有關。

張子夫因為小時候跟著父親做生意，冬天會飛到高雄，現在則喜歡台灣人的熱情，也誇獎台灣電影工業比馬來西亞強盛，並許願想和演員鄭人碩合作。

「野蠻人入侵」將於7月15日在台上映。（編輯：管中維）1110630