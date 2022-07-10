奪牌選手變棒球烏合之眾 實境秀見證挫折再戰勇氣

（中央社記者葉冠吟台北10日電）頂尖選手站上紅土跨界組隊卻變烏合之眾，還被中小學生痛宰，仍不放棄。運動實境節目「超級王牌棒球隊」總教練、前中職球星黃忠義說，最初認為是不可能的任務，最後卻被感動。

「超級王牌棒球隊」由「二壘魔術師」黃忠義擔任總教練，領軍前職棒球星陳文賓、方昶詠、林其緯、黃紹熙組成教練團，指導12名棒球門外漢從零學起，4個月集訓跨界組隊、挑戰10場正式棒球比賽與爭取公益獎金。

這群門外漢可不是一般人，是拿過2面奧運舉重金牌的許淑淨、奧運射箭銅牌譚雅婷等優秀運動員們，只是適不適合打棒球，另當別論。「他們是各領域的高手，有專項的成就和自信，但在棒球場上就是群烏合之眾」，黃忠義接受中央社專訪時被問及選手棒球程度，直白回應：「完全沒天分，不要求他們打到球，別犯錯就好。」

回想初期收到製作人節目邀約時，黃忠義直呼是天方夜譚，更遑論想贏球。

曾是中職全壘打王的陳文賓補充，白紙般、照表操課的小球員至少得熬過2年基礎訓練，才有機會上場比賽，這群已有既定想法且自信滿滿的運動員，反而難調整指導，何況他們連手套都不會拿，球棒也不會拿，過去又多是個人專項選手，以往失敗只需調整自身情緒，現在需要團隊合作，不是「我好就好」。

黃忠義透露，表定雖是120天合宿集訓，事實上，節目組一週訓練兼拍攝僅3天，4個月等同只有40多天，是真正的速成班，「大家還常每週回來就忘記上週訓練，很頭痛，得較嚴厲去要求」。

迫於時間壓力，黃忠義坦言只能「以賽代訓」，果真首場就被21比4打爆，藉由無數次慘輸經驗，逼球員快速成長也認清事實，「不然他們都覺得球來就打就接，自己有機會敲出全壘打」。

節目結合公益實施「百萬築夢計畫」，球隊若贏球或達成節目組設定任務，如擊出三壘安打等，就能賺取獎金回饋棒球基層，反之，表現不好就無法幫助小朋友，讓每次輸球壓力更大。教練團只能輪流扮黑臉，黃忠義就曾撂過「這種表現，你確定你是拿過這種獎牌的人」等狠話。

隊員們不論性別，幾乎都有被罵哭或留下自責淚水的時刻，「不過畢竟是上過大舞台的人，抗壓跟心理素質確實較好，挫折後再站起來的速度快」，但黃忠義還是忍不住說，「還是要練接球、打球，不能單靠心理素質贏球啦」，也感謝方昶詠、林其緯、黃紹熙等和選手年紀相仿的教練，在他扮黑臉之際，成為雙邊溝通的橋梁。

嚴厲對待選手的同時，教練團得更嚴苛待己，規劃訓練課表，將心比心引導。黃忠義說：「選手可以失敗，教練不行，我們是拿自己數十年的棒球經歷和他們拚了。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳文賓分享，節目像紀錄片，讓觀眾看見賽事背後，球員教練們紅土訓練的奮鬥史，「從不知道什麼是棒球，到可以面對兩出局、打安打的壓力張力，在經歷無數的失敗還能團結起來贏球，會為他們的成長感動」。

到底這群「烏合之眾」的戰果如何，黃忠義笑言，選手們初期程度差到讓整個製作團隊直搖頭，攝影師甚至想拋下機器喊「我來」，最後卻被感動成粉絲，他只能透露，拍攝結束後大家有抱在一起哭，「這些傻瓜們，穿起球衣終於有點像球員了」。（編輯：管中維）1110710