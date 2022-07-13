羅宏正林子閎睽違4年合體 邀李英宏組快閃男團

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）昔日男團SpeXial成員羅宏正、林子閎睽違4年再公開合體，今天和李英宏、張耀仁一起出席「茁劇場」卡司記者會，現場還幽默取名字諧音，組成「大紅人」快閃男團為戲宣傳。

羅宏正笑說，現場氣氛更像新男團成立，不過4人記者會一結束就會各奔東西，直呼「這是史上最快閃團，但情誼最堅固。」羅宏正和林子閎在茁劇場作品「滴水的推理書屋」、「綠島金魂」，分飾疑神疑鬼的書屋店長和台客小混混。

羅宏正和林子閎相隔多年再同台，碰面卻連招呼也沒打，被懷疑不合。事實上他們一個月前才相約咖啡店狂聊，感情依舊好，還碰到成團就一路追星的死忠粉絲要求合照，兩人感慨一晃眼10年都老了，羅宏正也稱讚林子閎變成熟了。

林子閎這回首次和導演北村豐晴合作，笑說原本就知道導演風格很狂，沒想到對方直接拿漫畫要他當表演參考，讓他很傻眼，形容是遇上「很壯、留著八字鬍的baby」，還是盡力滿足導演要求，也玩得盡興。

曾奪下金馬獎最佳原創電影歌曲肯定的饒舌歌手李英宏，為茁劇場作品「走過愛的蠻荒」獻出首次戲劇主演，詮釋隱瞞父母罹患思覺失調症，投注熱情到偏鄉教育的老師，有多場情緒起伏極大情節。

李英宏表示，導演王明台透過MV相中他的憂鬱氣質，認為很適合角色因而邀他演出，自己卻猶豫了一個月，擔心演技問題、沒自信做好。不過去年因COVID-19疫情，工作表演停擺，「不如跳開歌手身分去學習，對人生有些突破」。

李英宏提到，自己個性壓抑，事前就和導演坦白有哭戲障礙，王明台也安排他上表演課。一場想像愛人過世的練習，醞釀多時還是苦無眼淚，李英宏竟捏緊拳頭崩潰大喊、打自己，讓一旁的演員嚇到趕緊抱住他，李英宏笑說當下「真的是求生意志」，還被導演稱讚勇氣可嘉。

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導演王小棣愛徒張耀仁則演出茁劇場作品「誰說媽媽像月亮」，再次體驗到老師的高要求，連腳步聲都有演技。光是一場從停車場走過的戲，就重拍20次，王小棣告訴他：「你要去設想你的心情，要沉重還是要輕，快還慢，亂或整齊，都是一種心情。」讓張耀仁又再上了一課。

「茁劇場」將連續推出「滴水的推理書屋」、「走過愛的蠻荒」、「誰說媽媽像月亮」、「綠島金魂」等4部作品，8月6日起每週六晚上9時在MyVideo、公視首播，每週日晚上10時在台視播出。（編輯：張雅淨）1110713