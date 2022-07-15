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林以樂美術館錄音新歌 瑪莎犧牲上演濕背秀

2022/7/15 12:12
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（中央社記者王心妤台北15日電）「小花計畫2022-Re：小花盛開的回音」展出中，五月天瑪莎除策展，也與林以樂合作「地板內早餐」並到高雄金馬賓館錄音，現場為減少雜聲關空調，讓林以樂笑稱瑪莎是上演濕背秀。

「小花計畫2022-Re：小花盛開的回音」由方序中、五月天瑪莎、邵雅曼與陳勇志攜手策劃，邀9組音樂人與11組藝術家聯手打造，現正在高雄金馬賓館展覽中。

對於「地板內早餐」選在金馬賓館錄音，瑪莎說，因移展到高雄金馬賓館，就開始思考如何用聲音邏輯保存這個空間，最後決定到展場錄音，增加和展館的連結性。

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瑪莎表示，比起專業錄音室現場有很多干擾，有時有公車的低頻嗡嗡聲或是倒車逼逼聲，「有些我們真的保留使用，最後結果很有趣，雖然累但很好玩，也很切合小花計畫主題」。林以樂則笑說，因天氣炎熱又關閉空調，「我看著瑪莎的背影，他熱到不行，汗流到我想說是在上演濕背秀」。

「地板內早餐」已經發布在各大串流平台，「小花計畫2022-Re：小花盛開的回音」展覽即日起至10月30日在金馬賓館當代美術館展出。（編輯：張芷瑄）1110715

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