女導陳翠梅取捨工作與孩子 用專業拍出地表最強媽

馬來西亞導演陳翠梅（右）自導自演新片「野蠻人入侵」，飾演想靠武打戲復出的女星，因為帶著兒子接受訓練，也讓人看見女性在工作與媽媽身分之間的取捨。（海鵬提供）中央社記者王心妤傳真 111年7月17日

（中央社記者王心妤台北17日電）馬來西亞女導演陳翠梅自導自演新片，片中為了兒子什麼都能做，戲外也是。陳翠梅說，身為媽媽，沒有餘裕在工作和孩子間取捨，而是只能選擇孩子，但見到兒子笑容就已經足夠。

陳翠梅在新片「野蠻人入侵」中飾演想靠武打戲復出的女星，因為帶著兒子接受訓練，也讓人看見女性在工作與媽媽身分之間的取捨。

陳翠梅接受中央社記者專訪表示，成為媽媽之前，並不認為女導演有什麼比男導演辛苦的地方，有時獲得肯定還想過會不會是對方為了鼓勵女性創作者。

但一切都在懷孕後變了，陳翠梅回憶，懷孕開始，孩子就成為社會的一部分，若選擇工作優先於孩子，就會有部分的人認為這不是一個好的母親。

陳翠梅表示，教養孩子也遇到類似問題，若太寵著小孩，有些人會認為這樣不好，孩子長大會學壞，若強制孩子照著規矩，又會有另一部分的人認為太壓抑孩子的發展。她笑說，因為太多建議，甚至侵犯到個人自由，最後決定照自己的想法照顧孩子。

被問到工作與孩子的取捨，陳翠梅說，或許因為是高齡產婦，從懷孕初期就頭暈得厲害，也無法工作。她笑著說：「所以沒有什麼取捨，就是選擇孩子。」當時因為身體不適，陳翠梅原本不只取消與中國導演賈樟柯的長片合作，也有其他作品忍痛告別。

不過與孩子的相處點滴及工作的取捨，陳翠梅也放進電影故事中，為了孩子，媽媽什麼都可以做。陳翠梅說，兒子總會甜甜地說：「媽咪，I love you.（我愛你）」聽到這句話，就讓她覺得一切都值得。

陳翠梅雖然在馬來西亞出生長大，但父親其實是金門人，她時常回家探親。陳翠梅曾想過拍攝兩個中年女子在金門隱居的生活，也曾想拍攝台灣的紀錄片。陳翠梅表示，以前到台灣參加影展時曾借住自己三叔公家，「他說要帶我去玩，我們還一起坐火車去鶯歌當臨演，記得是演大愛電視劇的師姑，我覺得非常好玩」。

陳翠梅回憶，當時不只有退休的老人們，也有一些15、16歲的少女們，有各式各樣的人待在片場，令人印象深刻，也讓她冒出想拍一部名為「無處不在」的紀錄片，更多關於台灣的作品仍在規劃中，希望有天能圓夢。

「野蠻人入侵」全台上映中。（編輯：管中維）1110717